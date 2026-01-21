À LA UNE DU 21 JAN 2026
[12:34]ASSE Mercato : Kilmer a les poches pleines mais un sérieux handicap pour boucler des recrues 
[12:08]OM – Liverpool : la compo probable de De Zerbi après la blessure d’Emerson
[11:46]Stade Rennais Mercato : accord total enfin trouvé pour la première recrue hivernale !
[11:27]Revue de presse : Angers a son remplaçant d’Abdelli, rebondissement pour Maupay, Puel tranche pour Sergio Ramos
[10:50]OM : le verdict est déjà tombé pour la blessure d’Emerson !
[10:34]OM : le groupe de De Zerbi pour Liverpool avec une absence surprise
[10:28]ASSE Mercato : que doit recruter Kilmer Sports cet hiver ? Les supporters ont choisi !
[10:02]OL Mercato : Fonseca veut piquer une recrue défensive à Paris ! 
[09:34]OM Mercato : Arteta confirme pour Nwaneri, De Zerbi a déjà pris une décision forte avec lui
[09:05]FC Nantes Mercato : trois nouvelles recrues en approche ?
OM Mercato : Arteta confirme pour Nwaneri, De Zerbi a déjà pris une décision forte avec lui

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 09:34
💬 Commenter
Ethan Nwaneri (Arsenal)
Ethan Nwaneri (Arsenal) viendrait à l’OM pour évoluer au poste de milieu offensif.

En quête d’un numéro 10 cet hiver pour apporter de la créativité au jeu de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a finalement jeté son dévolu sur Ethan Nwaneri, grand espoir d’Arsenal. Le jeune Anglais devrait rejoindre le club phocéen sous la forme d’un prêt payant jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.

Arteta réagit au départ de Nwaneri

Après la victoire ce mardi soir d’Arsenal contre l’Inter Milan (1-3) en Ligue des Champions, où Ethan Nwaneri est resté sur le banc, le coach des Gunners, Mikel Arteta, a confirmé à demi-mot le départ imminent de son joueur à l’OM. « Il ne joue probablement pas les minutes qu’il mérite. Nous avons un talent immense entre les mains et nous devons en prendre soin. Parfois, la meilleure chose pour un jeune joueur est d’aller chercher du temps de jeu ailleurs, dans un environnement exigeant. Cela fait partie de son développement. »

Nwaneri va jouer 10 à l’OM

Capable d’évoluer également sur l’aile droite, Ethan Nwaneri devrait bien être utilisé au poste de numéro 10 par Roberto De Zerbi. C’est ce qu’a annoncé ce mardi soir, sur les antennes de RMC Sport, Julien Laurens, qualifiant l’international U21 anglais de « petit génie ».

Pour rappel, Ethan Nwaneri est attendu ce mercredi sur les bords de la Canebière pour signer son contrat avec l’OM. Reste maintenant à savoir s’il sera disponible et qualifié pour le choc de Ligue 1 de ce samedi (21h) face au RC Lens.

