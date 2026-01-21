OM Mercato : coup de théâtre pour Hadj Moussa, quatre nouveaux départs se précisent

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Alors qu’Anis Hadj Moussa (Feyenoord) ne devrait pas venir à l’OM après les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, quatre départs seraient encore dans les tuyaux cet hiver du côté du club phocéen.

Deux joueurs devraient prochainement rejoindre l’Olympique de Marseille : Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Le milieu de terrain de Feyenoord et le milieu offensif d’Arsenal seraient attendus ce mercredi à Marseille pour signer leur contrat avec le club olympien.

Anis Hadj Moussa ne viendra pas à l’OM cet hiver

Avec les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, et la possible venue d’Himad Abdelli (Angers SCO), Anis Hadj Moussa, annoncé avec insistance à l’OM depuis le début de l’hiver, ne devrait pas débarquer dans la cité phocéen cet hiver. Selon le journaliste belge, Sacha Tavolieri, l’ailier droit de Feyenoord deviendrait à présent plus une piste à long terme pour les Olympiens.

L’OM continue son dégraissage

Du côté des départs, l’OM devrait encore voir du mouvement. Après Robinio Vaz, Pol Lirola et Ruben Blanco, quatre autres joueurs pourraient quitter le club d’ici la fin du mercato hivernal, selon La Provence. Il s’agirait d’Ulisses Garcia, Angel Gomes, Darryl Bakola et Neal Maupay.