À LA UNE DU 21 JAN 2026
[22:08]LOSC Mercato : Genesio réclame un attaquant et dessine le portrait de Maupay (OM)
[21:57]OM : De Zerbi et Benatia sur le départ, la rumeur enfle !
[21:20]OM – Liverpool : IAM, Beatles, Courbis… les tifos incroyables du Vélodrome
[21:07]OL Mercato : Fonseca annonce une nouvelle arrivée !
[20:40]Equipe de France : le nouveau maillot des Bleus a fuité, il se fait incendier !
[20:16]OM Mercato : coup de théâtre pour Hadj Moussa, quatre nouveaux départs se précisent
[19:51]OM – Liverpool : le onze marseillais est tombé
[19:47]Slavia Prague – FC Barcelone : la compo blaugrana est connue
[19:40]Discipline : Guilavogui (RC Lens) et Tati (FC Nantes) connaissent leur sanction
[19:20]Stade Rennais : l’incroyable révélation d’un ex-Rouge et Noir sur le décès de Sala (FC Nantes)
OM Mercato : coup de théâtre pour Hadj Moussa, quatre nouveaux départs se précisent

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 20:16
Anis Hadj Moussa (Feyenoord)
Alors qu’Anis Hadj Moussa (Feyenoord) ne devrait pas venir à l’OM après les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, quatre départs seraient encore dans les tuyaux cet hiver du côté du club phocéen.

Deux joueurs devraient prochainement rejoindre l’Olympique de Marseille : Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Le milieu de terrain de Feyenoord et le milieu offensif d’Arsenal seraient attendus ce mercredi à Marseille pour signer leur contrat avec le club olympien.

Anis Hadj Moussa ne viendra pas à l’OM cet hiver

Avec les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, et la possible venue d’Himad Abdelli (Angers SCO), Anis Hadj Moussa, annoncé avec insistance à l’OM depuis le début de l’hiver, ne devrait pas débarquer dans la cité phocéen cet hiver. Selon le journaliste belge, Sacha Tavolieri, l’ailier droit de Feyenoord deviendrait à présent plus une piste à long terme pour les Olympiens.

L’OM continue son dégraissage

Du côté des départs, l’OM devrait encore voir du mouvement. Après Robinio Vaz, Pol Lirola et Ruben Blanco, quatre autres joueurs pourraient quitter le club d’ici la fin du mercato hivernal, selon La Provence. Il s’agirait d’Ulisses Garcia, Angel Gomes, Darryl Bakola et Neal Maupay.

