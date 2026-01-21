Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

La commission de discipline a rendu son verdict concernant les incidents du week-end dernier en Ligue 1 et en Ligue 2. Voici l’ensemble des sanctions.

Sous le coup d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes, Morgan Guilavogui (RC Lens) et Tylel Tati (FC Nantes) n’ont pas échappé à la vigilance de la commission de discipline. Les deux joueurs seront suspendus pour le prochain match. Voici l’ensemble des sanctions.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Romain DEL CASTILLO (Stade Brestois 29.)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 27 janvier 2026

Abdulai Juma BAH (OGC Nice), Valentin BARCO (RC Strasbourg Alsace), Morgan GUILAVOGUI (RC Lens), Marvin SENAYA (AJ Auxerre), Tylel TATI (FC Nantes)

LIGUE 2 BKT

Trois matchs de suspension ferme : Samba DIBA (Grenoble Foot 38)

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis : Jérémie MATUMONA MAKANGA (EA Guingamp)

Deux matchs de suspension ferme : Joseph Marc BONAVITA (Intendant du SC Bastia)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Mouhamed DIOP (ESTAC Troyes)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 27 janvier 2026.

William BIANDA (Stade Lavallois MFC), Amine CHABANE (Amiens SC), Cyril MANDOUKI (Stade Lavallois MFC), Tom MEYNADIER (SC Bastia)