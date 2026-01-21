À LA UNE DU 21 JAN 2026
[22:08]LOSC Mercato : Genesio réclame un attaquant et dessine le portrait de Maupay (OM)
[21:57]OM : De Zerbi et Benatia sur le départ, la rumeur enfle !
[21:20]OM – Liverpool : IAM, Beatles, Courbis… les tifos incroyables du Vélodrome
[21:07]OL Mercato : Fonseca annonce une nouvelle arrivée !
[20:40]Equipe de France : le nouveau maillot des Bleus a fuité, il se fait incendier !
[20:16]OM Mercato : coup de théâtre pour Hadj Moussa, quatre nouveaux départs se précisent
[19:51]OM – Liverpool : le onze marseillais est tombé
[19:47]Slavia Prague – FC Barcelone : la compo blaugrana est connue
[19:40]Discipline : Guilavogui (RC Lens) et Tati (FC Nantes) connaissent leur sanction
[19:20]Stade Rennais : l’incroyable révélation d’un ex-Rouge et Noir sur le décès de Sala (FC Nantes)
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Discipline : Guilavogui (RC Lens) et Tati (FC Nantes) connaissent leur sanction

Par Raphaël Nouet - 21 Jan 2026, 19:40
💬 Commenter
Tylel Tati en action lors du match entre le FC Nantes et le Paris FC.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

La commission de discipline a rendu son verdict concernant les incidents du week-end dernier en Ligue 1 et en Ligue 2. Voici l’ensemble des sanctions.

Sous le coup d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes, Morgan Guilavogui (RC Lens) et Tylel Tati (FC Nantes) n’ont pas échappé à la vigilance de la commission de discipline. Les deux joueurs seront suspendus pour le prochain match. Voici l’ensemble des sanctions.

EXCLUSIONS

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Romain DEL CASTILLO (Stade Brestois 29.)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 27 janvier 2026
Abdulai Juma BAH (OGC Nice), Valentin BARCO (RC Strasbourg Alsace), Morgan GUILAVOGUI (RC Lens), Marvin SENAYA (AJ Auxerre), Tylel TATI (FC Nantes)

LIGUE 2 BKT

Trois matchs de suspension ferme : Samba DIBA (Grenoble Foot 38)

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis : Jérémie MATUMONA MAKANGA (EA Guingamp)

Deux matchs de suspension ferme : Joseph Marc BONAVITA (Intendant du SC Bastia)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Mouhamed DIOP (ESTAC Troyes)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 27 janvier 2026.
William BIANDA (Stade Lavallois MFC), Amine CHABANE (Amiens SC), Cyril MANDOUKI (Stade Lavallois MFC), Tom MEYNADIER (SC Bastia)

FC NantesRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, RC Lens