Revue de presse : Benatia (OM) met un coup de pression au SCO, Rennes officialise un départ

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

SCO d’Angers : Benatia met la pression pour Abdelli

En interview, hier, avant le match contre Liverpool, le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, a confirmé que son club ne ferait pas de folie cet hiver pour recruter Himad Abdelli, en fin de contrat au SCO en juin : « C’est un joueur qu’on aime beaucoup, qui a montré beaucoup d’attachement pour venir. On est sur le même cas que Timber. On parlait d’une arrivée en juillet parce qu’il est libre. Mais il y a de très bonnes relations entre notre président et le président d’Angers. Pablo (Longoria) a essayé d’ère classe et a anticipé les discussions. Mais il faut rester cohérent sur la valeur du joueur. Bien sûr c’est un très bon joueur qui remplit exactement le profil qu’on cherche au milieu, très technique, capable de jouer 6, 8, numéro 10 mais il faut rester cohérent sur le montant. Pour l’instant, on n’a pas trouvé d’accord, on n’en trouvera peut-être pas et il viendra ici en juillet. On va voir ce qu’il se passe. On n’exclut pas du tout l’arrivée d’un autre joueur au milieu ».

OGC Nice : Dante de retour

Blessé depuis la mi-octobre, Dante figure dans le groupe niçois qui accueille ce soir les Néerlandais de Go Ahead Eagles en Europa League. Le défenseur central de 42 ans pourrait disputer quelques minutes lors de cette partie, dont l’unique intérêt réside dans la volonté des Aiglons de mettre un terme à leur série de huit défaites. Le plus important pour Claude Puel et ses hommes étant de préparer au mieux le déplacement à Nantes dimanche, capital dans la course au maintien.

TFC : Schmidt prêté à Darmstadt

Les Violets ont officialisé hier le départ de leur milieu allemand Niklas Schmidt, prêté avec option d’achat à Darmstadt, en D2 allemande, jusqu’à la fin de la saison. Schmidt n’a quasiment pas joué lors de la première partie de saison avec le TFC.

Stade de Rennais : Andrés Gomez quitte le club

Le SRFC a officialisé hier le départ de l’ailier droit Andrés Gomez. Prêté au Vasco da Gama depuis l’été dernier, le Colombien va y rester. Le club rouge et noir n’a pas précisé le montant de l’indemnité perçue, lui qui avait déboursé 10 M€ pour le recruter en août 2024. A Rennes, Gomes a disputé 19 matches pour 3 buts inscrits.

AS Monaco : réunion de crise, la direction a poussé un coup de gueule

L’Equipe nous apprend que, mardi soir, dans les entrailles du Bernabeu, la direction de l’AS Monaco a passé un énorme savon aux joueurs, laminés 1-6 par le Real Madrid en Champions League. Une réaction est attendue contre Le Havre ce week-end, alors que la situation de Sébastien Pocognoli commence à se compliquer. Des doutes seraient apparus chez les décideurs monégasques au sujet de l’entraîneur belge, recruté il y a trois mois pour succéder à Adi Hütter et qui reste sur 7 défaites lors des 8 derniers matches.