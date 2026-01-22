À LA UNE DU 22 JAN 2026
FC Nantes – Mercato : la porte s’ouvre pour Lemaréchal (RC Strasbourg), sa destination est surprenante !

Par Laurent Hess - 22 Jan 2026, 17:30
Cible hivernale du FC Nantes, Félix Lemaréchal (RC Strasbourg) va quitter le club alsacien. Mais aussi la Ligue 1…

Pour renforcer son milieu de terrain cet hiver, le FC Nantes avait coché le nom de Félix Lemaréchal, comme nous vous l’avions révélé. Barré par une rude concurrence dans l’entrejeu, le natif de Tours joue assez peu depuis le début de la saison avec le club alsacien. Le joueur de 22 ans figurait même tout en haut de la short-list des dirigeants nantais.

Lemaréchal va signer à Bruges

Mais selon nos informations, Félix Lemaréchal n’est pas venu au FC Nantes lors de ce mercato hivernal parce que le nouveau coach des Canaris Ahmed Kantari a refusé le joueur strasbourgeois pour ne pas doubler le poste de Rémy Cabella et qu’il a décidé de miser sur un profil plus défensif en la personne d’Ibrahima Sissoko, ancien strasbourgeois. Félix Lemaréchal a également été en contacts avec le Stade Brestois, club où il a déjà évolué lors de la saison 2023-2024, mais c’est vers le Club Bruges qu’il se dirige. Selon Sacha Tavolieri, il va signer avec le club jusqu’en 2029, pour un transfert de l’ordre de 6-7 M€. Un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs.

