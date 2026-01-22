À LA UNE DU 22 JAN 2026
[22:40]OM : Rothen lance un gros pavé dans la mare, Longoria et Benatia éclaboussés
[22:30]PSG Mercato : ça se tend vraiment pour Dro au FC Barcelone !
[22:02]Ligue Europa : l’OL qualifié, le LOSC mené suite à une grosse bourde d’Alexsandro (vidéo)
[22:00]FC Nantes : Nice, déjà le match de la dernière chance pour Kantari ?
[21:30]ASSE Mercato : une arrivée se confirme, il débarque la semaine prochaine !
[20:32]ASSE : Horneland fait une grande promesse sur Lucas Stassin, il va renverser les supporters !
[20:00]PSG : Hakimi trop juste, pluie de forfaits à Auxerre !
[19:30]PSG : Luis Enrique vole au secours de Chevalier et Zabarnyi
[19:00]ASSE : gros coup dur en vue à Reims, l’OM prêt à faire les affaires des Verts !
[18:30]OM : Di Meco pousse un gros coup de gueule après Liverpool et dédouane De Zerbi
ASSE Mercato : une arrivée se confirme, il débarque la semaine prochaine !

Par Laurent Hess - 22 Jan 2026, 21:30
L’ASSE va bel et bien accueillir un nouveau visage cet hiver, en provenance d’un autre club de Ligue 2…

Le Mercato est tellement plat à l’ASSE qu’Eirik Horneland n’a pas eu droit à une question sur le sujet ce jeudi lors de sa conférence de presse. Kilmer Sports envisage de renforcer l’équipe avec un nouveau numéro 6 mais n’entend ni se précipiter ni « acheter pour acheter ». Pas simple.

Pacheco va débarquer

A un peu plus d’une semaine de la fin du marché, une arrivée se confirme toutefois, dans le staff. Oxygène Radio indique en effet que Ruben Pacheco, kiné du Stade Lavallois va bel et bien intégrer le staff de l’AS Saint-Étienne, qu’Hubert Largeron a quitté, tout comme Thomas Bernier. Le média confirme que Ruben Pacheco est attendu dans les prochains jours à l’ASSE. Il était en poste au Stade Lavallois depuis juillet 2021 et est un ancien joueur de handball professionnel au Portugal.

ASSEStade Lavallois

