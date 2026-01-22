ASSE Mercato : une arrivée se confirme, il débarque la semaine prochaine !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’ASSE va bel et bien accueillir un nouveau visage cet hiver, en provenance d’un autre club de Ligue 2…

Le Mercato est tellement plat à l’ASSE qu’Eirik Horneland n’a pas eu droit à une question sur le sujet ce jeudi lors de sa conférence de presse. Kilmer Sports envisage de renforcer l’équipe avec un nouveau numéro 6 mais n’entend ni se précipiter ni « acheter pour acheter ». Pas simple.

Pacheco va débarquer

A un peu plus d’une semaine de la fin du marché, une arrivée se confirme toutefois, dans le staff. Oxygène Radio indique en effet que Ruben Pacheco, kiné du Stade Lavallois va bel et bien intégrer le staff de l’AS Saint-Étienne, qu’Hubert Largeron a quitté, tout comme Thomas Bernier. Le média confirme que Ruben Pacheco est attendu dans les prochains jours à l’ASSE. Il était en poste au Stade Lavallois depuis juillet 2021 et est un ancien joueur de handball professionnel au Portugal.