Un ancien de l’OM croit à un réveil du Real Madrid, secousses au FC Barcelone

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 08:25
L'entraîneur de Villarreal, Marcelino, sera le prochain adversaire du Real Madrid.
Dans la revue de presse espagnole du jour, il est question de l’ex-Marseillais Marcelino, futur adversaire du Real Madrid, et des élections présidentielles au FC Barcelone.

Marca : rock’n’roll au Bernabeu

Pour Marca, les promesses générées par l’arrivée de Kylian Mbappé aux côtés de Vinicius Jr et Jude Bellingham sont enfin en train de se concrétiser, comme Monaco (6-1) a pu le constater. Ce qui promet de faire trembler de plaisir le Bernabeu.

AS : Marcelino pense que « le Real Madrid peut inverser la situation »

Prochain adversaire du Real Madrid en Liga, l’entraîneur de Villarreal et ancien de l’OM Marcelino pense que les Merengue peuvent attendre leurs objectifs en dépit d’une première partie de saison ratée.

Sport : « Laporta contre tous »

Le président du FC Barcelone a révélé que les prochaines élections auront lieu le 15 mars. Il est candidat à sa propre succession mais devra composer avec une forte concurrence.

Mundo Deportivo : « Pedri, K.-O. un mois »

MD évoque aussi les élections présidentielles au Barça en Une et précise que les opposants à Laporta ne sont pas contents de la date choisie, estimant que cela ne leur laisse pas le temps de faire campagne. Mais il est également question de la blessure de Pedri, qui souffre d’une blessure musculaire.

