Pas désireux de vendre Julian Alvarez, l’Atlético Madrid a décidé de fixer un montant délirant que le FC Barcelone ne pourra pas attendre.

L’Atlético Madrid voit les rumeurs de transfert se multiplier autour de Julian Alvarez. Et il sait que l’attaquant argentin n’a qu’un rêve : jouer pour le FC Barcelone. Le problème, c’est que même s’il n’a pas l’intention de le vendre, il doit montrer qu’il est ouvert à la négociation, histoire que le champion du monde ne se dise pas qu’il est retenu contre son gré. Alors, selon Ekrem Konur, il a décidé de fixer un montant très élevé, qui risque de refroidir tous ses courtisans, à commencer par les Blaugranas : 200 M€ !

200 M€ alors que sa valeur est deux fois moindre

C’est moins que la clause de départ d’Alvarez (500 M€), moins que le record du monde de transferts (222 M€ pour Neymar en 2017) mais ça reste incroyablement élevé. Et surtout très loin de la valeur réelle du joueur, qui est de 100 M€. En outre, cette somme ne s’appuie certainement pas sur la forme du moment car l’Argentin traverse un gros passage à vide, lui qui n’a plus marqué depuis le 1er novembre en Liga et depuis le 9 décembre toutes compétitions confondues. Même le PSG ou les clubs anglais, qui ont pourtant la capacité de réaliser de tels transferts, seraient refroidis par ces 200 M€.

En tout cas, le message envoyé au FC Barcelone et à tous les autres courtisans de Julian Alvarez est clair : l’Atlético Madrid compte sur lui et l’estime énormément pour fixer un tel montant de transfert.