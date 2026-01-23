Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé le groupe qui fait le voyage en Bourgogne pour y affronter l’AJ Auxerre ce soir.

Trois jours après sa défaite à Lisbonne contre le Sporting (1-2), le PSG est de nouveau sur le grill. Ce soir, les champions d’Europe seront à Auxerre pour l’ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Ils se déplaceront sans quatre habituels titulaires, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Joao Neves et Fabian Ruiz. Le Marocain n’est pas encore prêt à reprendre après son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, le Portugais et l’Espagnol soignent un petit bobo alors que le milieu lusitanien soigne une contusion musculaire.

Voici le groupe convoqué par l’entraîneur du PSG, Luis Enrique :

Gardiens : Chevalier, Marin, James.

Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Pacho, Noski.

Milieux : Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery.

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye.