À LA UNE DU 23 JAN 2026
[12:28]PSG Mercato : l’espoir renaît dans le dossier Upamecano
[12:04]ASSE Mercato : un départ attendu en passe d’être acté
[11:30]Revue de presse : le Paris FC va encore se servir en Premier League, gros coup dur au LOSC, Diouf évoque la CAN 2025
[11:15]OM Mercato : c’est officiel pour Timber !
[10:50]ASSE Mercato : un ancien Rémois décrit la recrue idéale pour Horneland
[10:32]PSG : le groupe pour Auxerre avec 4 absences confirmées
[10:18]Real Madrid : Mourinho détruit Arbeloa… pour mieux se placer ?
[09:57]Stade Rennais Mercato : l’Arabie Saoudite ne lâche pas Meïté, le SRFC prépare une riposte
[09:27]OM Mercato : la vente de Greenwood flinguée par une clause secrète ?
[09:13]FC Barcelone Mercato : l’Atlético a fixé le prix d’Alvarez, il est délirant !
PSG : le groupe pour Auxerre avec 4 absences confirmées

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 10:32
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre le Sporting.
L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé le groupe qui fait le voyage en Bourgogne pour y affronter l’AJ Auxerre ce soir.

Trois jours après sa défaite à Lisbonne contre le Sporting (1-2), le PSG est de nouveau sur le grill. Ce soir, les champions d’Europe seront à Auxerre pour l’ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Ils se déplaceront sans quatre habituels titulaires, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Joao Neves et Fabian Ruiz. Le Marocain n’est pas encore prêt à reprendre après son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, le Portugais et l’Espagnol soignent un petit bobo alors que le milieu lusitanien soigne une contusion musculaire.

Voici le groupe convoqué par l’entraîneur du PSG, Luis Enrique :
Gardiens : Chevalier, Marin, James.
Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Pacho, Noski.
Milieux : Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery.
Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye.

PSG

