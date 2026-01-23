À LA UNE DU 23 JAN 2026
[14:00]LOSC Mercato : les Dogues en pole pour Maupay mais…
[13:30]Real Madrid Mercato : l’Arabie saoudite ne lâche pas Vinicius Jr
[13:01]Stade Rennais : Beye évoque l’OM pour exorciser le cauchemar lorientais
[12:46]OM Mercato : coup dur pour El Karouani (Utrecht)
[12:28]PSG Mercato : l’espoir renaît dans le dossier Upamecano
[12:04]ASSE Mercato : un départ attendu en passe d’être acté
[11:30]Revue de presse : le Paris FC va encore se servir en Premier League, gros coup dur au LOSC, Diouf évoque la CAN 2025
[11:15]OM Mercato : c’est officiel pour Timber !
[10:50]ASSE Mercato : un ancien Rémois décrit la recrue idéale pour Horneland
[10:32]PSG : le groupe pour Auxerre avec 4 absences confirmées
PSG Mercato : l’espoir renaît dans le dossier Upamecano

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 12:28
Dayot Upamecano lors d'un échauffement avec le Bayern Munich.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le Bayern Munich était très confiant concernant la prolongation de contrat de Dayot Upamecano. Mais il n’y a toujours rien de signé, ce qui pourrait profiter à l’un de ses courtisans, comme le PSG.

Il y a quelques semaines, le Bayern Munich avait fait savoir par la voix de son directeur sportif, Max Eberl, que le dossier Dayot Upamecano était refermé. En fin de contrat en juin, le défenseur central français avait accepté de prolonger son contrat. Les deux parties ont longtemps négocié une clause de départ, les Bavarois voulant un tarif élevé, les représentants du Français une somme relativement basse. Cet obstacle ayant été franchi, plus rien ne s’opposait à la signature du joueur. Sauf que nous sommes fin janvier et le Bayern n’a toujours pas officialisé la bonne nouvelle.

Une clause de départ à 65 M€ plus 20 M€ de bonus pour le joueur ?

Selon Bild, le problème de la clause de départ ne serait toujours pas résolu. Les deux parties ne parviennent pas à s’entendre. La cote de Dayot Upamecano est de 70 M€, selon Transfermarkt. On peut imaginer que le joueur et ses représentants souhaitent fixer une somme inférieure. Un média avait expliqué qu’ils demandaient à ce qu’elle soit de 50 M€. Ce qui fait que bon nombre de clubs pourraient la lever. Et on peut imaginer que le Bayern ait fixé la barre à 70 M€ ou un peu plus. Selon Ekrem Konur, elle serait de 65 M€ plus 20 M€ de bonus pour le joueur.

En tout cas, cela fait toujours le jeu des courtisans d’Upamecano, notamment le PSG. Car plus le temps va passer, plus le défenseur va se rapprocher du moment où il pourra partir librement. Ce qui serait une énorme perte pour le Bayern Munich vu son niveau…

