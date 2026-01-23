Stade Rennais Mercato : le successeur de Jacquet identifié en Ligue 1, c’est une cible de l’OM !

Le Stade Rennais débarque sur une piste de l’OM, en cas de départ de Jérémy Jacquet à Chelsea.

Mardi soir, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins a annoncé une avancée significative dans le dossier Jérémy Jacquet : « Chelsea est désormais ouvert au recrutement de Jérémy Jacquet, avec un prêt immédiat à Rennes jusqu’à la fin de la saison. Les Blues ont rappelé Datro Fofana pour libérer un spot de prêt. Rennes et Chelsea doivent s’entendre sur une indemnité de transfert. Comme révélé, les Bretons veulent plus de 60 M€. Les discussions vont se poursuivre. Jacquet OK pour signer chez les Blues ». En conférence de presse ce jeudi avant le derby contre Lorient, Habib Beye a laissé entendre q’un départ était envisageable. «Quand vous êtes le Stade Rennais et dans la situation où nous sommes, on ne peut pas se permettre de perdre Jérémy Jacquet. Mais à un moment donné le marché m’amènera peut-être, malheureusement, à capituler. Je suis assez cash là-dessus et ça je le dis aussi à mes dirigeants mais en n’étant pas du tout dans une logique de coup de pression. Si on a la possibilité de le garder, il faut le garder. Maintenant, il y a la volonté du joueur, celle du club et ce qui se passe en face… avec parfois des moyens qu’on ne maîtrise pas.»

Cresswell plait à Rennes

Et ce vendredi, Sky indique que Jacquet se rapproche de Chelsea et que pour le remplacer, le Stade Rennais pense à Charlie Cresswell. Le défenseur central anglais de Toulouse jouit d’une très belle cote sur le marché. L’OM le suit et Wolfsburg est passé à l’attaque, avec une offre de 23 M€ refusée par Toulouse. Mais Rennes devrait disposer de moyens susceptibles de faire craquer le TFC en cas de vente de Jacquet. A suivre…