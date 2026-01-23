ASSE : le groupe pour Reims dévoilé, avec des retours et de nouvelles victimes

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Eirik Horneland a fait ses choix pour le groupe qui se déplacera à Reims demain soir, un choc très important pour l’ASSE.

Reims-ASSE, c’est demain soir à Delaune. Et le groupe stéphanois vient de tomber. Comme indiqué hier en conférence de presse par Eirik Horneland, Zuriko Davitashvili n’en fait pas partie. L’ancien girondin devrait effectuer son retour le week-end prochain pour la venue de Boulogne-sur-Mer.

Duffus et Ferreira sont là, pas Davitashvili

En revanche, l’ASSE enregistre les retours de Joshua Duffus et de Joao Ferreira. Horneland a retenu 18 joueurs et ce sont Dennis Appiah et le jeune Luan Gadegbeku qui font les frais des retours de Duffus et Annan. Pas de Djylian N’Guessan non plus.