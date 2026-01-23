ASSE : le groupe pour Reims dévoilé, avec des retours et de nouvelles victimes

Eirik Horneland a fait ses choix pour le groupe qui se déplacera à Reims demain soir, un choc très important pour l’ASSE.
Reims-ASSE, c’est demain soir à Delaune. Et le groupe stéphanois vient de tomber. Comme indiqué hier en conférence de presse par Eirik Horneland, Zuriko Davitashvili n’en fait pas partie. L’ancien girondin devrait effectuer son retour le week-end prochain pour la venue de Boulogne-sur-Mer.
Duffus et Ferreira sont là, pas Davitashvili
En revanche, l’ASSE enregistre les retours de Joshua Duffus et de Joao Ferreira. Horneland a retenu 18 joueurs et ce sont Dennis Appiah et le jeune Luan Gadegbeku qui font les frais des retours de Duffus et Annan. Pas de Djylian N’Guessan non plus.
👥 Les 18 Verts pour #SDRASSE ! 👊
João Ferreira et Joshua Duffus sont notamment du voyage ! 🔙💚 pic.twitter.com/UP6bDkHBUK— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 23, 2026