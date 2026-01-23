À LA UNE DU 23 JAN 2026
[19:30]ASSE : un ancien Vert sanctionné pour avoir trop fêté la victoire du Sénégal à la CAN !
[18:46]LOSC : énorme bombe sur l’avenir de Bruno Genesio, Lille au bord de l’implosion !
[18:40]OM Mercato : Angers fait rebondir le feuilleton Abdelli
[18:20]ASSE : le groupe pour Reims dévoilé, avec des retours et de nouvelles victimes
[18:00]FC Nantes : deux renforts qui tombent à pic pour Kantari avant Nice
[17:30]Stade Rennais Mercato : le successeur de Jacquet identifié en Ligue 1, c’est une cible de l’OM !
[17:00]PSG Mercato : Luis Enrique a donné son aval pour une piste à 100 M€ !
[16:15]OM – RC Lens : le groupe des Sang et Or dévoilé, avec une première et une absence de taille
[15:55]OM Mercato : un Gunner à Marseille, c’est officiel !
[15:00]OM Mercato : Timber fixe ses premiers objectifs, il craque déjà pour le Vélodrome
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : le groupe pour Reims dévoilé, avec des retours et de nouvelles victimes

Par Laurent Hess - 23 Jan 2026, 18:20
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Eirik Horneland a fait ses choix pour le groupe qui se déplacera à Reims demain soir, un choc très important pour l’ASSE.

Reims-ASSE, c’est demain soir à Delaune. Et le groupe stéphanois vient de tomber. Comme indiqué hier en conférence de presse par Eirik Horneland, Zuriko Davitashvili n’en fait pas partie. L’ancien girondin devrait effectuer son retour le week-end prochain pour la venue de Boulogne-sur-Mer.

Duffus et Ferreira sont là, pas Davitashvili

En revanche, l’ASSE enregistre les retours de Joshua Duffus et de Joao Ferreira. Horneland a retenu 18 joueurs et ce sont Dennis Appiah et le jeune Luan Gadegbeku qui font les frais des retours de Duffus et Annan. Pas de Djylian N’Guessan non plus.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

ASSEStade de Reims

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Stade de Reims