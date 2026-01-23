À LA UNE DU 23 JAN 2026
OM Mercato : une 3e arrivée officialisée !

Par Laurent Hess - 23 Jan 2026, 21:20
Ce vendredi est vraiment riche en recrues à l’OM, qui accueille un troisième nouveau joueur ce soir…

Arrivé mercredi à Marseille, où il a assisté le soir à OM-Liverpool (0-3) en Champions League, Quinten Timber s’est engagé pour quatre ans et demi, soit jusqu’en 2030, avec l’OM, qui a officialisé un peu plus tard le prêt d’Ethan Nwaneri, en provenance d’Arsenal. Et ce soir, c’est au tour du jeune attaquant marocain Ziyad Baha (16 ans) de rejoindre l’OM.

Baha arrive à l’OM

Fils de l’ancien international Nabil Baha (20 sélections), le jeune attaquant passé par Malaga et le Betis s’était fait un nom en remportant la CAN U17 avec le Maroc (4 buts dans la compétition) sous les ordres de son père. «Une nouvelle étape commence avec l’Olympique de Marseille, explique-t-il sur Instagram. Cela fait déjà un mois que je m’entraîne et progresse à Marseille. Après réflexion, j’ai choisi de suivre un chemin différent, malgré les opportunités de continuer au Real Betis, car je souhaitais prendre un pas qui corresponde à mes ambitions et à mon développement en tant que footballeur. Ce nouveau chapitre est l’occasion de me dépasser chaque jour, de continuer à apprendre et de relever de nouveaux défis au plus haut niveau. J’aborde cette étape avec ambition, détermination et une seule idée en tête : Droit au But. Le travail, la constance et la discipline parleront toujours pour eux-mêmes».

