OM Mercato : un cador de Serie A passe à l’attaque pour Bakola

Sur le départ à l’OM, Darryl Bakola pourrait bien se diriger vers la Serie A d’ici la fin du Mercato. Comme Robinio Vaz.

L’OM a déjà vu partir Robinio Vaz cet hiver, à la Roma, faute d’avoir trouvé un terrain d’entente avec son jeune attaquant pour une prolongation de son contrat. Et la situation de Darryl Bakola (18 ans) pourrait aussi se décanter cet hiver. Le jeune milieu de terrain de 18 ans ne manque pas de sollicitations. Comme révélé dans nos colonnes, il plait notamment du côté du RC Strasbourg, en quête de renouveau au milieu où Félix Lemaréchal va rejoindre Bruges.

L’Inter fonce sur Bakola

Mais à l’instar de Vaz, Bakola pourrait lui aussi se diriger vers l’Italie. Selon Media Foot, l’Inter Milan, en quête de jeunes talents au milieu, est entré en action. Une première offre serait même déjà partie. « Pour faciliter le dossier Bakola, l’Inter Milan peut s’appuyer sur l’excellente relation nouée avec l’OM depuis trois saisons. Les dossiers Correa, Sanchez, Carboni et plus récemment Luis Henrique ont permis aux deux camps d’apprendre à bien se connaître. Un terrain de jeu idéal pour s’entendre sur une opération Bakola », croit savoir le média. Qui n’en dit pas plus sur l’offre formulée par le club lombard. A suivre…