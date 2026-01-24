OM : saison terminée pour un défenseur marseillais

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Après avoir frappé un gros coup en s’imposant sur la pelouse du Cannet Rocheville (3e) le week-end dernier, ce qui lui a permis de devenir dauphin de sa poule de N3, la réserve de l’OM espère enchaîner ce samedi après-midi (16h) au Campus face à Beaucaire (9e).

Mathis Clément réalisait une bonne saison en réserve

Ce sera sans Mathis Clément. Et c’est un coup dur pour l’équipe de Romain Ferrier. En effet, le latéral droit de l’OM, qui réalisait une bonne première partie de saison, a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou contre le Cannet Rocheville. Sa saison est terminée. Le natif de Roubaix, qui a fêté ses 20 ans hier, a débuté à la JS Istréenne avant de passer par Martigues puis de rejoindre l’OM en juillet 2019.