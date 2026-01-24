À LA UNE DU 24 JAN 2026
[11:00]ASSE : un milieu physique et tout ira bien, vraiment ?
[10:30]OM : saison terminée pour un défenseur marseillais
[10:00]OM – RC Lens : De Zerbi va révolutionner son onze de départ, Greenwood écarté !
[09:40]OL : le centre d’entraînement vandalisé, la colère gronde contre John Textor à Botafogo
[09:20]PSG Mercato : le départ d’un milieu de terrain officialisé, ça bouge pour Gonçalo Ramos
[09:00]FC Nantes : une première compo probable contre l’OGC Nice dévoilée
[08:40]OM Mercato : un cador de Serie A passe à l’attaque pour Bakola
[08:20]CAN 2025 : Cristiano Ronaldo accueille Sadio Mané en héros à Al-Nassr après son sacre avec le Sénégal
[08:00]RC Lens Mercato : un nouveau défenseur va débarquer, il connait déjà la maison !
[07:00]Stade de Reims – ASSE : la compo probable des Verts
OM : saison terminée pour un défenseur marseillais

Par Laurent Hess - 24 Jan 2026, 10:30
Ce latéral de l’OM va se faire opérer des croisés. Il ne rejouera pas cette saison…

Après avoir frappé un gros coup en s’imposant sur la pelouse du Cannet Rocheville (3e) le week-end dernier, ce qui lui a permis de devenir dauphin de sa poule de N3, la réserve de l’OM espère enchaîner ce samedi après-midi (16h) au Campus face à Beaucaire (9e).

Mathis Clément réalisait une bonne saison en réserve

Ce sera sans Mathis Clément. Et c’est un coup dur pour l’équipe de Romain Ferrier. En effet, le latéral droit de l’OM, qui réalisait une bonne première partie de saison, a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou contre le Cannet Rocheville. Sa saison est terminée. Le natif de Roubaix, qui a fêté ses 20 ans hier, a débuté à la JS Istréenne avant de passer par Martigues puis de rejoindre l’OM en juillet 2019.

