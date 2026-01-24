ASSE : l’ancien Vert Miguel Trauco accusé d’agression sexuelle, il se défend

L’actualité du football péruvien est secouée par une affaire qui implique Miguel Trauco, l’ancien latéral gauche de l’ASSE, ainsi que ses coéquipiers Carlos Zambrano et Sergio Peña, tous trois exclus du groupe d’Alianza Lima. Visés par une plainte pour agression sexuelle déposée en Argentine, ils affirment leur innocence et se voient écartés à titre conservatoire, manquant ainsi la très attendue confrontation amicale face à l’Inter Miami de Lionel Messi.

La procédure débute après la déclaration d’une jeune femme de 22 ans, qui accuse trois joueurs d’Alianza Lima de l’avoir agressée dans un hôtel à Montevideo, le 18 janvier, durant la préparation de pré-saison du club. Si la plainte a été officiellement déposée en Argentine, les faits allégués se seraient produits dans la capitale uruguayenne, à l’hôtel Hyatt Centric, là où l’équipe séjournait avant la reprise.

La plaignante explique avoir dîné avec Carlos Zambrano, avant d’être rejointe en chambre par Miguel Trauco et Sergio Peña.

L’affaire s’est retrouvée rapidement sur la place publique, obligeant le club à prendre de premières mesures disciplinaires.

Trauco (ex ASSE) et ses coéquipiers nient les faits

Dès la médiatisation de l’affaire, Carlos Zambrano a publiquement refusé toute implication, niant catégoriquement les faits dans un bref communiqué. Miguel Trauco a rejeté toute incrimination à son encontre, déclarant son intention de collaborer pleinement avec la justice pour que la lumière soit faite. La veille, Sergio Peña avait lui aussi assuré n’avoir rien à se reprocher.

Le club d’Alianza Lima a réagi sans tarder, écartant les trois internationaux péruviens et ouvrant une enquête interne en parallèle de la procédure judiciaire en cours. Une position de gestion de crise marquée, qui vise à préserver la vie du vestiaire et l’image institutionnelle du club.

Sur le terrain, la conséquence est immédiate et lourde de sens : aucun des trois joueurs ne figure dans le groupe convoqué pour affronter samedi l’Inter Miami, un match de gala très attendu à Lima, et marqué par la présence de Lionel Messi. Pour Miguel Trauco, cette suspension provisoire intervient à peine quelques semaines après son retour dans le championnat péruvien.

Le cas de Miguel Trauco interpelle particulièrement les suiveurs de la Ligue 1 : le latéral gauche a porté les couleurs de l’ASSE entre 2019 et 2022, avant de rallier la MLS puis de retrouver Alianza Lima. Ses coéquipiers connaissent eux aussi un riche passé en Europe : Carlos Zambrano s’est imposé dans différents clubs allemands et grecs avant son retour au pays ; Sergio Peña a évolué aux Pays-Bas et en Suède, engrangeant expérience et visibilité à l’international. Tous trois sont également des piliers de la sélection du Pérou, cumulant plus de 200 sélections à eux trois.