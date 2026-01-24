À LA UNE DU 24 JAN 2026
[23:05]OM – RC Lens (3-1) : les notes des Marseillais et des Sang et Or
[22:30]CAN 2025 : les soupçons d’empoisonnement avant la finale Sénégal-Maroc confirmés par un ancien de la Ligue 1
[22:02]ASSE : à 11 contre 10, les Verts chutent à Reims et perdent bien plus que trois points
[21:30]Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, Beye sort du silence
[21:00]ASSE : l’ancien Vert Miguel Trauco accusé d’agression sexuelle, il se défend
[20:22]OM – RC Lens : les compos de De Zerbi et Sage sont connues !
[19:35]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Villarreal
[19:19]LOSC Mercato : un cadre de Bruno Genesio prolonge (officiel)
[19:04]ASSE : la compo d’Horneland pour affronter le Stade de Reims
[19:01]Stade Rennais : battus par Lorient, les Rouge et Noir calent dans la course au podium
OM – RC Lens : les compos de De Zerbi et Sage sont connues !

Par William Tertrin - 24 Jan 2026, 20:22
Voici les compos officielles du choc entre l’OM et le RC Lens dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.

Ce samedi, la 19e journée de Ligue 1 offre un énorme choc entre l’OM (3e) et le RC Lens (2e). Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Roberto De Zerbi et Pierre Sage. À Marseille, les deux nouvelles recrues Timber et Nwaneri sont titulaires, tandis que Greenwood est sur le banc. Côté lensois, Udol repasse en défense centrale avec la blessure de Baidoo, ce qui décale Abdulhamid sur le côté gauche. Coup d’envoi à 21h05 au stade Vélodrome.

Les compos officielles

OM : Rulli – Weah, Balerdi (cap), Aguerd, Medina – Højbjerg, Timber – Traoré, Nwaneri, Paixão – Gouiri.

RC Lens : Risser – Ganiou, Sarr, Udol – Aguilar, Sangaré, Thomasson (cap), Abdulhamid – Thauvin, Édouard, Saïd.

OMRC Lens

