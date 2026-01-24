OM – RC Lens : les compos de De Zerbi et Sage sont connues !

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Voici les compos officielles du choc entre l’OM et le RC Lens dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.

Ce samedi, la 19e journée de Ligue 1 offre un énorme choc entre l’OM (3e) et le RC Lens (2e). Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Roberto De Zerbi et Pierre Sage. À Marseille, les deux nouvelles recrues Timber et Nwaneri sont titulaires, tandis que Greenwood est sur le banc. Côté lensois, Udol repasse en défense centrale avec la blessure de Baidoo, ce qui décale Abdulhamid sur le côté gauche. Coup d’envoi à 21h05 au stade Vélodrome.

Les compos officielles

OM : Rulli – Weah, Balerdi (cap), Aguerd, Medina – Højbjerg, Timber – Traoré, Nwaneri, Paixão – Gouiri.

𝑼𝒏 𝒅𝒖𝒆𝒍 𝒂𝒖 𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆𝒕🏔️



La composition proposée par 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour ce choc face à Lens à l'@orangevelodrome 🔥 #OMRCL pic.twitter.com/3BoaoIwjTg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 24, 2026

RC Lens : Risser – Ganiou, Sarr, Udol – Aguilar, Sangaré, Thomasson (cap), Abdulhamid – Thauvin, Édouard, Saïd.