À LA UNE DU 25 JAN 2026
[13:10]FC Nantes : les Kita déjà prêts à lourder Kantari en cas de défaite face à Nice ?
[12:51]Real Madrid : Liverpool fonce sur Xabi Alonso… qui a déjà donné sa réponse !
[12:27]OM Mercato : départ imminent pour Maupay, sa destination est connue !
[11:58]ASSE : c’est confirmé, Kilmer se réunit pour trancher l’avenir d’Horneland
[11:34]PSG Mercato : un titulaire de Luis Enrique au bord de la rupture, son avenir remis en cause ?
[11:20]Revue de presse : Genesio se confie, des problèmes personnels l’ont plombé au LOSC
[10:39]RC Lens : Udol en défense centrale, une statistique prouve que c’est une terrible idée !
[10:30]ASSE : la colère gronde, Tanenbaum est furax… Horneland sur un siège éjectable
[09:49]Real Madrid : Mbappé au cœur d’une polémique lunaire malgré son doublé contre Villarreal
[09:38]Stade Rennais Mercato : toujours espéré par Chelsea, Jacquet prend un gros avertissement
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse espagnole : Mbappé mis à l’honneur au Real Madrid, une grosse signature espérée au FC Barcelone

Par William Tertrin - 25 Jan 2026, 09:17
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Voici la revue de presse espagnole en date de ce dimanche 25 janvier 2026.

SPORT

Chez Sport, on note que la Real Madrid a brillé face à Villarreal : « Mbappé soutient le Real Madrid à La Céramique (Villarreal 0 – Real Madrid 2) ». Le quotidien met en avant la performance collective des Merengues et le rôle décisif de l’attaquant français auteur d’un doublé.

Le Barça doit, quant à lui, récupérer la tête du classement lors de son match contre Oviedo (16h15). Sport souligne que ce rendez-vous au Camp Nou est crucial pour que les Blaugranas reprennent l’avantage après le succès du Real Madrid.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

AS

AS considère que le Real Madrid s’est imposé avec autorité à Villarreal (0-2) : « Un Real Madrid solide et solidaire gagne à La Cerámica et se couche en tant que leader. »

Kylian Mbappé a inscrit les deux buts et atteint 34 réalisations cette saison. Arbeloa insiste sur l’importance du collectif : « C’est une victoire d’équipe ».

Concernant le Barça, le journal évoque le prochain match : « Duel de deux mondes : le Barça revient jouer au Camp Nou pour affronter le dernier du classement, Oviedo. » L’enjeu est de taille : gagner pour reprendre la première place.

MARCA

Marca met en lumière la performance individuelle et collective du Real Madrid : « Deux buts du Français placent le Real Madrid en tête provisoire. Les Merengues continuent de progresser et signent une solide performance pour surpasser un bon Villarreal à La Cerámica. »

Kylian Mbappé, auteur de ses 34e et 35e buts de la saison, marque à la manière d’un « Panenka » et le dédie à Brahim, qui a raté la sienne en finale de la CAN avec le Maroc. Arbeloa rappelle : « C’est une victoire de groupe, d’équipe. »

Le média souligne également le danger pour le Barça : « Match piège contre le dernier du classement ». L’équipe doit impérativement l’emporter pour reprendre la tête.

MUNDO DEPORTIVO

Mundo Deportivo se concentre sur le Barça : « Le dernier visite le bastion blaugrana. » Le club catalan, invaincu à domicile, doit s’imposer pour reprendre la première place. Hansi Flick récupère Lamine et Frenkie de Jong, et le club souhaite prolonger Fermín jusqu’en 2031.

Pour Villarreal – Real Madrid, Mundo Deportivo résume : « Un doublé de Mbappé offre aux Merengues la tête provisoire. »

FC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid