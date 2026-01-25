Revue de presse : Genesio se confie, des problèmes personnels l’ont plombé au LOSC

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Genesio assume ses propres failles

Malgré une série de quatre défaites consécutives et un effectif affaibli par les blessures, Bruno Genesio, entraîneur du LOSC, a choisi de montrer l’exemple avant de s’adresser à ses joueurs. Samedi après-midi, il a fait un mea culpa public, reconnaissant que des difficultés personnelles en début d’année l’avaient empêché de mener l’équipe de manière optimale. « Des choses se sont passées dans ma vie privée en ce début d’année qui m’ont impacté négativement et pas mis dans un état optimal pour tirer une équipe et emmener tout le monde avec moi, lors des premiers matches », a-t-il confié. En assumant ses propres failles et en reprenant confiance, il invite désormais ses joueurs à se responsabiliser et à suivre son exemple pour redresser la situation sur le terrain.

FC Metz : Sadibou Sané sur le départ ?

Selon Foot Mercato, le Club Bruges a fait une première offre au FC Metz pour le défenseur sénégalais Sadibou Sané, sans que le montant soit révélé. En attendant l’issue des négociations, Sané ne jouera pas contre Lyon en Ligue 1, ce qui fragilise une défense messine déjà touchée par plusieurs blessures.

AS Monaco : Hazard soutient Pocognoli

Eden Hazard a défendu Sébastien Pocognoli, entraîneur de l’AS Monaco, soulignant son travail en Belgique avec l’Union Saint-Gilloise et appelant à lui laisser du temps malgré les difficultés actuelles : « C’est un moment compliqué. Il a fait du super bon travail l’année dernière en Belgique. Il a été champion (avec l’Union Saint-Gilloise). Il faut juste lui laisser un peu de temps . Dans le football, il n’y en a pas beaucoup ». Monaco traverse une période délicate : la dernière victoire en Ligue 1 remonte au 29 novembre, le club a été lourdement battu par le Real Madrid en Ligue des champions, et pointe actuellement à la 10e place en championnat après son nul face au Havre. Pocognoli, arrivé le 11 octobre, affiche un bilan de 7 victoires, 4 nuls et 8 défaites, et reste sous pression avant le dernier match de qualification pour les barrages de C1 contre la Juventus.

RC Strasbourg : un départ officialisé

Ce samedi, le RC Strasbourg a officialisé le départ de Félix Lemaréchal. « Le Racing et le Club Bruges ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain. Arrivé au Racing à l’été 2024 en provenance de Monaco, Félix Lemaréchal a disputé 46 rencontres sous les couleurs alsaciennes, inscrivant cinq buts et délivrant sept passes décisives. Devenu international espoir l’été dernier, Félix Lemaréchal quitte le Racing pour le Club Bruges. Le Racing lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a communiqué le RCSA.