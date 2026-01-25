FC Barcelone : le Barça en balade contre Oviedo, le bijou de Lamine Yamal en vidéo

Dans une rencontre à double visage, le FC Barcelone a su accélérer à l’heure idéale pour signer un succès net contre le Real Oviedo (3-0) au Camp Nou. Après une première période tendue et disputée, les hommes d’Hansi Flick ont impressionné en seconde mi-temps, portés par un trio offensif redoutable et une maîtrise collective retrouvée, confirmant leur grande forme actuelle en Liga.

Pour ce match de la 21e journée de Liga, Hansi Flick optait pour un 4-3-3 résolument tourné vers l’attaque. Dès le coup d’envoi, on retrouvait la recrue hivernale João Cancelo en défense, entouré de Pau Cubarsí, Eric García et Gerard Martín. Au cœur du jeu, Dani Olmo retrouvait enfin une place de titulaire après son retour, épaulant Marc Casadó et Frenkie de Jong.

En attaque, le choix de la jeunesse et de l’expérience se combinait avec Lamine Yamal et Raphinha pour soutenir Robert Lewandowski. Le ton était donné dès les premières secondes. Oviedo prouvait qu’il n’était pas venu pour défendre. Viñas s’offrait une belle situation dans la surface dès la 2e minute. Barcelone, souvent contraint à défendre, multipliait les pertes de balle inattendues. Les Asturiens profitaient de quelques maladresses pour inquiéter Joan García et sa défense, à l’image d’un tir puissant de Chaira qui frôlait le cadre avant la demi-heure. Juste avant la pause, le Barça réagissait enfin : Lewandowski voyait sa tentative filer de peu à côté, puis Raphinha butait sur un arrêt réflexe d’Escandell. Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score vierge, après une mi-temps où chaque camp avait eu l’opportunité de prendre l’avantage.

Olmo, Raphinha et Yamal font la différence au retour des vestiaires

Au sortir des vestiaires, le Barça métamorphosé imposait un pressing haut et une intensité nouvelle. La clé du match surgissait à la 52e minute : après un contre de Yamal, Raphinha s’infiltrait et servait Olmo en retrait. Frappe croisée et ouverture du score pour les locaux, confirmant tout le retour en forme de l’international espagnol. Cinq minutes plus tard, la pression catalane payait : un pressing haut provoquait la perte de balle d’Oviedo, permettant à Raphinha de venir lober le gardien asturien tout en sang-froid. Un but révélateur de son sens du jeu et de son ascension, lui qui a explosé en valeur sur le marché ces derniers mois. Le momentum était tout barcelonais. Yamal apportait sans relâche le danger dans son couloir, forçant Escandell à de nouvelles parades. Et à la 73e, la rencontre basculait dans l’exceptionnel : sur une remise précise d’Olmo, Lamine Yamal réalisait un ciseau acrobatique spectaculaire pour le 3-0, scellant une victoire au panache exceptionnel que peu d’adversaires peuvent lui envier.

Barcelone confirme sa dynamique en Liga

Oviedo, dépassé physiquement et moralement, ne parvenait plus à inquiéter une arrière-garde blaugrana désormais bien en place. Barcelone terminait la partie sans trembler, démontrant une gestion défensive solide face aux rares montées de l’adversaire. Grâce à cette victoire sans bavure, les Catalans poursuivent leur escalade vers le haut de la Liga. Ce succès, après une première période indécise, symbolise la capacité du collectif à hausser son rythme et son exigence dès la reprise.

La performance aboutie de Raphinha vient rappeler toute son importance dans ce Barça en reconstruction, lui qui, après des débuts timides, s’est imposé comme l’un des atouts majeurs de l’attaque barcelonaise, confirmant l’estime dont il jouit désormais en Espagne et auprès des supporters. Et Lamal a encore régalé lui aussi.