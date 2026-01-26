À LA UNE DU 26 JAN 2026
FC Nantes : les Canaris, bonnet d’âne de l’Europe, c’est officiel !

Par Raphaël Nouet - 26 Jan 2026, 20:46
La banderole de la Brigade Loire stigmatisant la faiblesse du FC Nantes à la Beaujoire.
Aucun club parmi les cinq grands championnats européens n’a pris aussi peu de points à domicile que le FC Nantes.

Ça a été l’un des griefs de la Brigade Loire, dimanche, lors de la déroute contre Nice (1-4) : « 36 matches à domicile, 6 victoires, c’est un miracle que le public soit encore là ». En l’occurrence, le public n’est pas resté jusqu’au bout mais il est vrai qu’une fois de plus, la Beaujoire était bien remplie alors que la Maison Jaune est antépénultième. Et tout ça pour assister à une nouvelle purge, à une nouvelle défaite, alors que le FC Nantes avait une occasion unique de revenir sur un concurrent pour le maintien. Le voilà désormais à six longueurs du Havre, qui le devance au classement…

Même Wolverhampton, pire équipe d’Europe, ne fait pas moins bien

Et comme le sous-entendait la banderole des ultras nantais, le FC Nantes est bien lanterne rouge à domicile. Avec 5 points en 10 matches (victoire contre Auxerre, nuls contre Rennes et Lorient), il présente le pire bilan sur ses terres parmi les cinq grands championnats européens ! Même les lanternes rouges hyper faiblardes comme Metz, Pise en Italie, Oviedo en Espagne, Wolverhampton en Angleterre ou Heidenheim en Allemagne font aussi mal ou mieux ! Les Wolves, 8 petits points au total, en ont pris 5 à Molineux.

C’est dire à quel point le FC Nantes est tombé bas. C’est dire aussi à quel point ses chances de maintien s’amenuisent car les clubs précités semblent condamnés à la relégation…

FC Nantes

