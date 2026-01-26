Après avoir tweeté sur le sujet, Pierre Ménès a dit le fond de sa pensée après la sortie de l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, contre les journalistes et Christophe Dugarry.

Comme tous les journalistes, Pierre Ménès n’est pas resté indifférent face à la critique de Roberto De Zerbi contre sa profession. Après la victoire sur Lens (3-1) samedi, l’entraîneur de l’OM a fustigé la corporation en estimant qu’elle le critique uniquement parce qu’il est italien. C’est surtout Christophe Dugarry et Jérôme Rothen qui étaient visés – alors qu’ils ne sont pas journalistes – mais RDZ a décidé de faire une généralité. Après un premier tweet pour signifier son incompréhension, Pierre Ménès a dit le fond de sa pensée sur cette sortie qu’il n’a pas vraiment appréciée.

« Je trouve le résultat très moyen »

« Je suis étonné, pour ne pas dire choqué, de cette sortie médiatique très violente de De Zerbi contre la presse. La résultante, c’est que ça a quasiment éclipsé la très belle victoire de l’OM contre Lens. Tout le monde ne parle que de ça. Alors, on m’explique que c’est surtout RMC qui était visé. J’ai envie de dire : vu le niveau de français de De Zerbi, ça m’étonnerait qu’il colle son oreille au poste pour écouter ce qu’ont à dire Dugarry et Rothen. Je pense que des âmes bienveillantes se chargent de tout lui répéter… »

« Dire que Marseille a été très mauvais contre Nantes et Liverpool, c’est pas une analyse, c’est de l’observation. Dire qu’ils sont été très bons à Angers et contre Lens, c’est pas de l’analyse, c’est de l’observation. Il y a ce côté je chouine toujours pour quelque chose. J’ai lu quelqu’un écrire à propos de lui qu’il n’est pas heureux. Je ne sais pas si c’est qu’il n’est pas heureux ou si ce côté écorché vif est un personnage qui se construit… En tout cas, je trouve le résultat très moyen. »