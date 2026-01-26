À deux jours du choc décisif face à Marseille en Ligue des champions, le Club Bruges s’est imposé sur le fil contre Zulte-Waregem (4-3) en championnat. Un succès qui ne dissipe en rien les interrogations sur l’équilibre de l’équipe belge, redoutable devant mais toujours aussi fébrile derrière.

L’OM peut rester confiant avant son périlleux déplacement à Bruges ce mercredi en Ligue des Champions : son adversaire affiche une porosité défensive qui pourrait lui permettre de tirer son épingle du jeu. Le scénario est devenu récurrent pour le club belge : une avalanche de buts… dans chaque surface ! Après déjà deux rencontres de championnat avec au moins trois buts concédés – une défaite face à La Louvière (2-3) et un succès sans marge contre Genk (5-3) – la défense brugeoise a encore fait naufrage samedi, malgré la victoire. Les Brugeois ont plié à nouveau à plusieurs reprises, encaissant deux buts en moins de deux minutes, dont l’un sur une relance catastrophique d’Anosike Elementa. Le symbole d’une équipe qui, si elle a recollé au leader Saint-Trond, présente la septième défense de Belgique, bien loin du standing de son attaque.

Une attaque flamboyante, une défense alarmante

Côté positif, la production offensive reste d’un haut niveau grâce à un doublé percutant d’Aleksandar Stankovic (6e, 60e). Bruges ne manque ni d’idées ni de réalisme, comme en atteste la série de rencontres à minimum quatre buts marqués lors des derniers matchs. Mais l’équilibre s’effondre derrière : troisième match d’affilée avec au moins trois buts encaissés, 33e défense de toute la Ligue des champions et une tendance inquiétante à céder dès la moindre pression. L’égalisation dans ce match, signée – ironie du sort – par l’ancien Marseillais Marley Aké, est venue punir une relance risquée, immédiatement sanctionnée. Derrière l’image d’un collectif porté vers l’avant, la fébrilité s’accroît au fil des journées. Les doutes sont soumis à rude épreuve chez les supporters, tandis que l’adversaire du soir a longtemps cru renverser la partie.

L’OM peut-il profiter des faiblesses brugeoises ?

À deux jours du duel pour une place en barrages européens, le Club Bruges affiche un visage contrasté. Troisième du championnat belge mais seulement septième défense, la formation flamande devra impérativement jouer l’attaque mercredi, car seule une victoire peut lui permettre de poursuivre sa route en Ligue des champions. Pour l’OM, l’opportunité semble réelle d’exploiter ces failles défensives persistantes. Les joueurs de l’OM, qui ont parfois dû composer avec la blessure et absence temporaire de leur titulaire au poste d’arrière droit, pourront compter cette fois sur l’expérience d’un Michael Murillo solide et rompu aux joutes européennes, comme en témoigne son parcours disponible sur son profil complet. Dans ce contexte tendu, Bruges est condamné à se livrer devant son public pour forcer son destin. Mais l’OM, en quête impérative de victoire et doté d’un atout supplémentaire côté droit, a toutes les cartes pour transformer les doutes belges… en opportunité à saisir.