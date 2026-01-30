Stade Rennais : l’équipe type de Beye avec Szymanski

Voici à quoi pourrait ressembler l’équipe type du Stade Rennais après la venue de de Sebastian Szymanski.

À ce stade du mercato hivernal, le Stade Rennais n’a enregistré qu’une seule arrivée : celle de Sebastian Szymanski. Le milieu offensif international polonais a rejoint la Bretagne en provenance de Fenerbahçe, dans le cadre d’un transfert estimé à 9,5 millions d’euros. L’arrivée de Sebastian Szymanski pourrait bousculer le onze type d’Habib Beye, qui pourrait désormais opter pour un schéma en 3-4-1-2.

Szymanski en soutien d’Embolo et Lepaul dans le onze ?

Devant le gardien titulaire Brice Samba, Alidu Seidu semble avoir gagné sa place en charnière centrale aux côtés de Lilian Brassier et surtout Jérémy Jacquet, qui devrait rester à Rennes jusqu’à la fin de la saison malgré l’intérêt de Chelsea. Sur les côtés, Przemysław Frankowski conserve sa place à droite, tandis que le poste de piston gauche est partagé entre Mousa Tamari et Quentin Merlin.

Au milieu de terrain, Valentin Rongier et Mahdi Camara demeurent des titulaires indiscutables. Sebastian Szymanski, lui, pourrait occuper le rôle de numéro 10, apportant davantage de créativité au jeu rennais derrière le duo d’attaque composé de Breel Embolo et Esteban Lepaul.

L’équipe type du Stade Rennais : Samba – Seidu, Jacquet, Brassier – Frankowki, Rongier, Camara, Tamari ou Merlin – Szymanski – Embolo, Lepaul.