Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’ASSE chercherait un milieu de terrain et un défenseur d’ici la fin du mercato. Pour le premier poste, c’est l’ancien Auxerrois Rayan Raveloson (29 ans), aujourd’hui aux Young Boys de Berne, qui est ciblé.

Il reste six jours de mercato et l’AS Saint-Etienne se prépare à un grand chambardement ! Déjà, elle compte se séparer d’Eirik Horneland, qui a épuisé la patience de ses dirigeants avec des prestations indigentes et des résultats décevants. Et puis, Kilmer Sports aurait finalement décidé de recruter un milieu de terrain pour compenser la perte sur blessure de Mahmoud Jaber ainsi qu’un défenseur. L’Equipe vient de dévoiler l’identité du joueur visé pour le premier poste : il s’agit de l’ancien Auxerrois Rayan Raveloson (29 ans).

Raveloson connaît bien la France et est expérimenté

Le quotidien sportif écrit que « l’un des nombreux dossiers à l’étude concerne Rayan Raveloson ». Cet international malgache évolue depuis l’hiver 2025 aux Young Boys de Berne, avec qui il a affronté successivement le LOSC (1-0) et l’OL (0-1) en Europa League. « Droitier, ce milieu défensif axial se montre également capable de tenir tous les autres postes dans le cœur du jeu », précise L’Equipe. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club suisse, il est coté 2 M€ par Transfermarkt. Largement dans les cordes stéphanoises.

Raveloson présente plusieurs avantages, les deux plus importants étant qu’il s’agit d’un joueur expérimenté (29 ans) et qu’il connaît bien le championnat de France puisqu’il a été formé à Tours avant de passer à Troyes puis à Auxerre. Cette expérience ne sera pas de trop pour aider l’ASSE à mener à bien leur objectif de montée en L1.