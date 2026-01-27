À LA UNE DU 27 JAN 2026
ASSE Mercato : un très bon présage entoure la possible arrivée de Raveloson

Par Raphaël Nouet - 27 Jan 2026, 18:29
Rayan Roveloson lors du match entre les Young Boys et l'OL.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Annoncé dans le viseur de l’ASSE, le milieu des Young Boys de Berne Rayan Raveloson est un spécialiste des montées en L1 et des titres de champion de L2. Une bonne raison de le recruter !

Cet après-midi, L’Equipe a révélé que l’AS Saint-Etienne, qui s’est lancée avec beaucoup de retard dans le mercato hivernal, lorgnait un milieu de terrain et un défenseur d’ici lundi prochain. Et que pour le premier poste, elle a arrêté son choix sur Rayan Raveloson. Milieu des Young Boys de Berne, cet international malgache a été formé à Tours avant de passer par Troyes et Auxerre. Il connaît très bien le championnat de France et ses spécificités. Mais Poteaux Carrés a déniché une autre très bonne raison pour les Verts de le recruter !

Champion de L2 en 2021 et 2023

Raveloson est un spécialiste des titres de champion de L2 ! Il en a gagné un avec l’ESTAC puis avec l’AJA. Le premier, c’était en 2021, sous les ordres de Laurent Batlles, le second en 2023. Evidemment, à chaque fois, il est monté avec son équipe. Actuellement 5e de Ligue 2, à deux points de la montée directe et à sept du leader troyen, l’ASSE s’attacherait les services d’un bon joueur mais également d’un porte-bonheur, si jamais elle parvient à mettre la maison sur Raveloson.

Chez les Verts, le Malgache viendrait renforcer un secteur de jeu impacté par la blessure de Mahmoud Jaber samedi dernier à Reims. Et qui, de toute façon, a grand besoin d’un milieu défensif pour faire office de première digue.

