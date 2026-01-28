Si le PSG espère conserver Ousmane Dembélé (28 ans) jusqu’en 2028, l’imminence d’une offre incroyable venue d’Arabie saoudite rebat les cartes en plein mercato hivernal.

Ousmane Dembélé est au cœur d’une surenchère spectaculaire. Le PSG, qui possède l’ailier sous contrat jusqu’en 2028, propose aujourd’hui 30 millions d’euros par an. Mais l’ancien crack du FC Barcelone rêve de montants encore plus mirobolants, la barre des 60 millions d’euros étant fixée par son clan. Pour Paris, l’écart se creuse dangereusement. Une première tension s’installe dans la négociation, comme un goût d’inachevé malgré la stabilité contractuelle du joueur.

Une situation contractuelle figée à Paris

Depuis plusieurs semaines, la prolongation de Dembélé fait du surplace. Le joueur, concentré sur sa saison dans la capitale, ne cache pas ses exigences financières. Le PSG reste ferme. Aucun accord n’a été trouvé et le mercato s’annonce mouvementé, notamment depuis l’arrivée de nouveaux investisseurs sur la scène saoudienne.

Le PSG ferme sur sa politique salariale

Changement d’ère à Paris depuis les coups d’éclat vécus sous Messi et Mbappé. Désormais, le mot d’ordre est clair : pas de folie, ni d’équilibre économique menacé. Les dirigeants l’ont martelé, ils n’iront pas au-delà du raisonnable, refusant de replonger dans une escalade financière ruineuse. Cette position contraste avec les tumultes passés, lorsque les salaires records étaient monnaie courante. Dembélé doit donc oublier toute illusion d’un nouveau « jackpot » au PSG.

L’Arabie saoudite veut sa nouvelle star

C’est l’autre force du dossier : la Saudi Pro League, puissante et déterminée. À l’approche du prochain cycle d’investissements, Sky Sport affirme que les autorités du football saoudien mettent Dembélé en haut de la pile. Dans le Golfe, les nouveaux fonds privés, plus puissants et autonomes que jamais, sont prêts à renverser la table et attirer l’un des joueurs les plus explosifs du continent. Après les départs de grands noms, le championnat veut faire de l’ailier tricolore sa future tête d’affiche. L’argent ne sera pas un obstacle, la surenchère s’annonce implacable.

Un avenir incertain jusqu’à la fin de la saison

Malgré la pression grandissante, le clan Dembélé refuse de céder à la précipitation. Son entourage comme le club jugent que la saison reste la priorité, avec un objectif clair : finir fort avec Paris avant de trancher sur l’avenir. Mais ce bras de fer ne fait que commencer. D’un côté, le PSG, lucide sur les limites de son modèle et conscient de la menace saoudienne ; de l’autre, des investisseurs prêts à révolutionner le marché. La destination du phénomène tricolore tiendra en haleine tout le feuilleton du mercato.