Pour le dernier match du tour de Ligue de la C1 que le PSG disputera ce soir au Parc des Princes contre Newcastle, Luis Enrique pourrait réserver des surprises dans son onze de départ.

Hier en conférence de presse, Luis Enrique en a plaisanté : interrogé sur l’évolution des blessures de Joao Neves et Fabian Ruiz, l’entraîneur du PSG a constaté que la Champions League avait des vertus miraculeuses car aussi bien l’Espagnol que le Portugais étaient aptes pour affronter Newcastle ! Ils étaient encore trop juste pour le déplacement à Auxerre (1-0) quatre jours plus tôt. C’est donc avec un groupe quasi au complet que l’entraîneur parisien devrait aborder le choc face aux Magpies. Ce qui va lui permette de faire des choix forts. Selon RMC, il y en aura deux.

Zaïre-Emery et Barcola titulaires ?

Ces deux choix seront la titularisation de Warren Zaïre-Emery à la place de Joao Neves et celle de Bradley Barcola aux dépens de Désiré Doué. Pour le milieu de terrain, ce serait une façon de le récompenser de son excellent intérim au poste de latéral droit pendant la blessure puis la présence à la CAN d’Achraf Hakimi. Pour l’ailier, ce serait aussi une récompense après son but inscrit à Auxerre. En manque de réussite ces derniers temps, l’ancien Lyonnais peut retrouver la confiance en enchaînant les matches et les buts.

Pour RMC et L’Équipe, le onze du PSG sera : Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Ce onze contraindrait Kvaratskhelia à jouer à droite, un couloir où il est moins à l’aise. Malgré cela, le onze parisien aurait fier allure et de quoi mettre à mal Newcastle, qui compte le même nombre de points (13), la même différence de buts (+10) et talonne le club de la capitale au classement (Paris est 6e, le NUFC 7e).

Guimaraes annoncé remplaçant !

Par ailleurs, L’Équipe avance que Bruno Guimaraes sera remplaçant, ce qui devrait grandement faire les affaires du PSG : cette saison, Newcastle n’a jamais réussi à s’imposer en Premier League sans lui, enregistrant 5 défaites et 6 matchs nuls. Véritable pivot du jeu, Guimarães apporte à la fois équilibre défensif et créativité au milieu, et son influence sur le collectif est indéniable.