Stade Rennais Mercato : un chèque plus une recrue surprise cet hiver ?

Le départ en prêt d’Albert Gronbaek vers Hambourg pourrait permettre au Stade Rennais de recruter au mercato hivernal. Sans compter qu’il a reçu un chèque rondelet en plus de cette bonne nouvelle.

Habib Beye l’a dit et répété : pas de recrue sans départ au Stade Rennais. L’entraîneur des Rouge et Noir pourrait être exaucé : L’Équipe confirme que le milieu offensif danois Albert Gronbaek (24 ans, sous contrat jusqu’en 2029) pourrait être prêté avec option d’achat à Hambourg cet hiver. Ce serait son troisième prêt de six mois consécutif, après Southampton (de janvier à juin 2025) et le Genoa, qui cherche à s’en séparer. Un « départ » qui pourrait permettre de recruter en retour.

Omari va rapporter 3 M€ à Rennes

Par ailleurs, comme indiqué par Ouest-France, Hambourg serait déjà enclin à lever l’option d’achat sur le défenseur axial Warmed Omari (25 ans), lui aussi prêté l’été dernier par le club breton. Selon nos informations, Omari pourrait être cédé pour moins de 3 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente. Un transfert définitif permettrait à Rennes de pouvoir éventuellement prêter un autre joueur à l’étranger durant ce mercato.