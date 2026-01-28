À LA UNE DU 28 JAN 2026
[11:48]FC Nantes : un partenaire du club balance du lourd sur Franck Kita et la gestion du club ! 
[11:35]PSG – Newcastle : Luis Enrique perd un titulaire à la dernière minute !
[11:21]Revue de presse : ça craint pour Thauvin (RC Lens), l’OGC Nice vendeur pour Boudaoui, un ex Rennais au LOSC ?
[10:49]OL Mercato : Endrick pose ses conditions pour un retour au Real Madrid, une offre dingue arrive ! 
[10:31]Stade Rennais Mercato : un chèque plus une recrue surprise cet hiver ?
[10:13]OM, Stade Rennais Mercato : Fabrizio Romano lâche une nouvelle bombe sur l’avenir de Cresswell (Toulouse)
[09:45]ASSE : après le démenti pour Haise, un favori se dégage pour remplacer Horneland ! 
[09:16]OM Mercato : l’Italie comme solution d’urgence pour oublier Emerson ?
[09:00]PSG Mercato : coup de théâtre monumental pour l’avenir de Dembélé !
[08:48]Stade Rennais : triple coup de tonnerre pour l’avenir de Jacquet ! 
Stade Rennais Mercato : un chèque plus une recrue surprise cet hiver ?

Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 10:31
Habib Beye (Stade Rennais)
Le départ en prêt d’Albert Gronbaek vers Hambourg pourrait permettre au Stade Rennais de recruter au mercato hivernal. Sans compter qu’il a reçu un chèque rondelet en plus de cette bonne nouvelle.

Habib Beye l’a dit et répété : pas de recrue sans départ au Stade Rennais. L’entraîneur des Rouge et Noir pourrait être exaucé : L’Équipe confirme que le milieu offensif danois Albert Gronbaek (24 ans, sous contrat jusqu’en 2029) pourrait être prêté avec option d’achat à Hambourg cet hiver. Ce serait son troisième prêt de six mois consécutif, après Southampton (de janvier à juin 2025) et le Genoa, qui cherche à s’en séparer. Un « départ » qui pourrait permettre de recruter en retour. 

Omari va rapporter 3 M€ à Rennes 

Par ailleurs, comme indiqué par Ouest-France, Hambourg serait déjà enclin à lever l’option d’achat sur le défenseur axial Warmed Omari (25 ans), lui aussi prêté l’été dernier par le club breton. Selon nos informations, Omari pourrait être cédé pour moins de 3 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente. Un transfert définitif permettrait à Rennes de pouvoir éventuellement prêter un autre joueur à l’étranger durant ce mercato. 

