Stade Rennais : Beye annonce deux coups durs pour Monaco et pique les journalistes

Privé de deux milieux de terrain, le Stade Rennais se retrouve à l’aube d’un défi colossal sur la pelouse de Monaco. Les absences conjointes de Valentin Rongier et Seko Fofana, tous deux forfaits pour cause de blessure, chamboulent les équilibres et obligent l’entraîneur Habib Beye à innover juste avant ce rendez-vous capital en Ligue 1.

Djaoui Cissé en sentinelle, Merlin de retour au milieu ?

Face à ce coup dur, Habib Beye rebat les cartes et s’appuie sur la polyvalence de ses hommes. Djaoui Cissé évoluera ainsi en sentinelle devant la défense, un poste exigeant où sa capacité à orienter le jeu et à casser les lignes sera précieuse. À ses côtés, Quentin Merlin est appelé à renforcer l’entrejeu, confirmant son adaptation en milieu de terrain pour palier aux absences. À noter que la dernière recrue, Sebastian Szymanski, n’est pas encore suffisamment prête pour débuter la rencontre.

Les absents côté Stade Rennais

Le forfait de Seko Fofana, annoncé sur le départ, constitue un petit coup dur pour le prêt du joueur. Touché au mollet, le milieu ivoirien a dû se contenter de séances de réathlétisation ces derniers jours, tout comme Valentin Rongier également blessé. Les deux joueurs sont bien présents à l’entraînement, mais leur condition ne permet aucun risque pour ce déplacement crucial. Cette gestion prudente confirme l’intensité et la nécessité d’éviter toute rechute, alors que les rumeurs d’un départ de Fofana stimulent déjà le mercato autour d’un prêt éventuel vers le FC Porto.

Beye ironise sur les critiques

Sur le plan sportif, Rennes ne dispose d’aucune marge et doit absolument réagir après le nul contre Le Havre et la récente défaite subie à domicile contre Lorient. Cette contre-performance a mis en lumière certaines limites, notamment au niveau du réalisme offensif, et laisse le club dans l’urgence de points.

En conférence de presse ce jeudi, Habib Beye a d’ailleurs légèrement piqué les journalistes par rapport aux reproches faits à son équipe : « Je l’ai entendu, je suis un jeune coach en apprentissage… Ça veut dire que quand je joue Lorient, je suis un jeune coach en apprentissage, mais quand on bat Marseille, Lyon, Monaco ou Strasbourg, je suis visiblement un coach qui a des solutions… Je continue à apprendre de ma jeune carrière ».

Le déplacement à Monaco s’annonce donc aussi périlleux qu’essentiel pour la dynamique collective. L’équipe devra démontrer de la solidarité malgré ces absences majeures, tout en espérant que l’expérience de Samba derrière et la montée en puissance de Djaoui Cissé parviennent à stabiliser l’équilibre fragile du groupe. Les regards se tournent déjà vers les prochaines semaines et les attentes d’un rebond express, alors que la pression ne cesse de monter sur les épaules rennaises.