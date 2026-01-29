À LA UNE DU 29 JAN 2026
RC Lens : le groupe de Sage pour Le Havre, avec plusieurs absents et la première d’Haidara

Par William Tertrin - 29 Jan 2026, 18:08
Pierre Sage (RC Lens)
Le groupe du RC Lens pour affronter Le Havre AC.

Ce vendredi à 20h45, le RC Lens reçoit Le Havre AC pour la 20e journée de Ligue 1, une semaine après la déroute au Vélodrome contre l’OM. Sans Gurtner, Gradit (blessés), Baidoo, Chavez, la recrue Masuaku (en reprise) et Guilavogui (départ), Pierre Sage a convoqué un groupe de 21 joueurs. Amadou Haidara fait sa grande première, tandis que le jeune Fodé Sylla est écarté.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Risser, Lefranc-Yeboah – Aguilar, Celik, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Antonio – Bulatovic, Sangaré, Haidara, Bermont, Thomasson – Sotoca, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Fofana.

