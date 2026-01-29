RC Lens : le groupe de Sage pour Le Havre, avec plusieurs absents et la première d’Haidara

Le groupe du RC Lens pour affronter Le Havre AC.
Ce vendredi à 20h45, le RC Lens reçoit Le Havre AC pour la 20e journée de Ligue 1, une semaine après la déroute au Vélodrome contre l’OM. Sans Gurtner, Gradit (blessés), Baidoo, Chavez, la recrue Masuaku (en reprise) et Guilavogui (départ), Pierre Sage a convoqué un groupe de 21 joueurs. Amadou Haidara fait sa grande première, tandis que le jeune Fodé Sylla est écarté.
Le groupe du RC Lens
Gorgelin, Risser, Lefranc-Yeboah – Aguilar, Celik, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Antonio – Bulatovic, Sangaré, Haidara, Bermont, Thomasson – Sotoca, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Fofana.
Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #RCLHAC 🔴🟡
Voici les 2⃣1⃣ sang et or convoqués par Pierre Sage pour la réception du @HAC_Foot dans le cadre de la J20 de @Ligue1.
🆕 Première pour Amadou Haidara avec le Racing. #FiersDEtreLensois pic.twitter.com/fs7aTwHnxA— Racing Club de Lens (@RCLens) January 29, 2026