OM : Roberto De Zerbi a pris sa décision pour son avenir !

La situation de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille se complique. Selon Foot Mercato, c’est l’entraîneur italien qui aurait demandé à quitter son poste après l’élimination frustrante du club en Ligue des champions. Une décision qui intervient dans un contexte déjà tendu, avec une direction encore en réflexion sur l’avenir du coach.

Mercredi soir, l’OM s’est incliné 3‑0 face à Bruges, une défaite qui a provoqué de vives réactions au sein du club et chez les supporters. Cette élimination prématurée de la Ligue des champions accentue les doutes autour de la capacité de De Zerbi à maintenir le cap.

Les tensions ne se limitent pas aux résultats sur le terrain. Après la déroute à Bruges, Medhi Benatia, directeur sportif du club, avait pointé du doigt les joueurs, mais pas son coach. Pour rappel, « RDZ » avait lui-même déclaré récemment qu’il pourrait envisager de partir si Benatia quittait le club, soulignant l’importance de ce lien dans sa motivation à rester.

L’OM va devoir trancher pour De Zerbi

Malgré un début de saison en dents de scie, De Zerbi avait jusqu’ici montré son engagement envers le projet marseillais. Mais l’élimination en Ligue des champions semble avoir marqué un tournant. La direction de l’OM n’a pas encore communiqué officiellement, laissant planer le flou sur la suite.

Dans les prochains jours, le club devra trancher : conserver De Zerbi malgré la crise pour stabiliser l’équipe, ou accepter son départ et se lancer à la recherche d’un nouvel entraîneur capable de relancer le projet.

Une chose est sûre : l’OM est à un moment crucial de sa saison, et les décisions qui seront prises pourraient redessiner le visage du club dans les semaines à venir.