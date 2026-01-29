À LA UNE DU 29 JAN 2026
[23:05]Ligue Europa : l’OL termine premier, le LOSC en barrages grâce à Giroud
[22:45]FC Nantes : c’est officiel, une énorme mauvaise nouvelle plombe l’opération maintien
[22:15]OM : Roberto De Zerbi a pris sa décision pour son avenir !
[21:57]PSG Mercato : un dossier chaud de l’hiver réglé, Paris a haussé le ton
[21:30]Real Madrid : l’avenir d’Arbeloa est réglé, un clan se forme déjà contre lui
[21:06]FC Nantes Mercato : une sixième recrue hivernale chez les Canaris (officiel)
[20:52]FC Nantes : un premier coup dur annoncé pour Guilbert
[20:40]ASSE : Horneland maintenu, les motivations de Kilmer sont connues
[20:20]Ligue Europa : les compos de l’OL et du LOSC sont connues
[20:10]RC Lens Mercato : une opération à trois bandes officialisée
OM : Roberto De Zerbi a pris sa décision pour son avenir !

Par William Tertrin - 29 Jan 2026, 22:15
La situation de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille se complique. Selon Foot Mercato, c’est l’entraîneur italien qui aurait demandé à quitter son poste après l’élimination frustrante du club en Ligue des champions. Une décision qui intervient dans un contexte déjà tendu, avec une direction encore en réflexion sur l’avenir du coach.

Mercredi soir, l’OM s’est incliné 3‑0 face à Bruges, une défaite qui a provoqué de vives réactions au sein du club et chez les supporters. Cette élimination prématurée de la Ligue des champions accentue les doutes autour de la capacité de De Zerbi à maintenir le cap.

Les tensions ne se limitent pas aux résultats sur le terrain. Après la déroute à Bruges, Medhi Benatia, directeur sportif du club, avait pointé du doigt les joueurs, mais pas son coach. Pour rappel, « RDZ » avait lui-même déclaré récemment qu’il pourrait envisager de partir si Benatia quittait le club, soulignant l’importance de ce lien dans sa motivation à rester.

L’OM va devoir trancher pour De Zerbi

Malgré un début de saison en dents de scie, De Zerbi avait jusqu’ici montré son engagement envers le projet marseillais. Mais l’élimination en Ligue des champions semble avoir marqué un tournant. La direction de l’OM n’a pas encore communiqué officiellement, laissant planer le flou sur la suite.

Dans les prochains jours, le club devra trancher : conserver De Zerbi malgré la crise pour stabiliser l’équipe, ou accepter son départ et se lancer à la recherche d’un nouvel entraîneur capable de relancer le projet.

Une chose est sûre : l’OM est à un moment crucial de sa saison, et les décisions qui seront prises pourraient redessiner le visage du club dans les semaines à venir.

