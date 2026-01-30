Douché par la blessure de Khvicha Kvaratskhelia pour une dizaine de jours, le PSG pourrait penser à recruter au mercato hivernal.

Le PSG traverse une période délicate. Avec la blessure à la cheville de Khvicha Kvaratskhelia mercredi contre Newcastle (1-1), le club de la capitale pourrait se retrouver temporairement amoindri sur le front offensif, et cela pourrait avoir un impact direct sur le marché hivernal.

Romain Collet-Gaudin d’Eurosport souligne la situation : « Avec la blessure à la cheville de Kvaratskhelia, le PSG devrait avoir la bonne idée de recruter au moins un joueur offensif avant la fin de ce mercato. » Une remarque qui prend tout son sens au regard de l’indisponibilité annoncée de l’attaquant géorgien.

Le PSG va-t-il céder à la tentation ?

Kvaratskhelia avait dû céder sa place dès la 22e minute contre Newcastle, remplacé par Désiré Doué, et les examens passés hier ont permis de lever les inquiétudes : pas de fracture, contrairement aux premières informations relayées par les médias géorgiens et confirmées par L’Équipe. Il s’agit finalement d’une entorse à la cheville droite. Le PSG a précisé dans son point médical que le joueur serait absent entre huit et dix jours.

Cette indisponibilité, même courte, intervient à un moment crucial de la phase retour et pourrait pousser le club à anticiper un renfort offensif avant la fin du mercato hivernal. L’objectif est clair : maintenir la profondeur et la qualité du banc offensif, et sécuriser les rotations, surtout en Ligue 1 et en Coupe d’Europe. Le PSG sait qu’un attaquant supplémentaire pourrait faire la différence pour finir l’hiver sans fragiliser son effectif. Les prochains jours pourraient donc être décisifs pour voir apparaître une recrue surprise sur le front offensif.