À LA UNE DU 30 JAN 2026
[16:11]ASSE Mercato : la troisième recrue annoncée des Verts s’éloigne
[15:42]PSG Mercato : Kvaratskhelia blessé, une recrue surprise en vue ?
[15:15]Stade Rennais : l’équipe type de Beye avec Szymanski
[14:54]OM : la décision est tombée pour l’avenir de De Zerbi !
[14:30]FC Nantes Mercato : une ouverture pour un retour de Moses Simon ?
[14:00]Real Madrid Mercato : Florentino Pérez rêve d’un crack du FC Barcelone
[13:31]OM Mercato : Balerdi, Abdelli, Bakola… ça part dans tous les sens à Marseille !
[13:30]Ligue Europa : le LOSC hérite de l’Étoile Rouge, un piège nommé Belgrade
[13:25]ASSE : Montanier de retour, le changement est imminent !
[13:01]ASSE Mercato – INFO BUT! : Kilmer a bouclé une recrue en 48h chrono ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : Kvaratskhelia blessé, une recrue surprise en vue ?

Par Bastien Aubert - 30 Jan 2026, 15:42
💬 Commenter
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Douché par la blessure de Khvicha Kvaratskhelia pour une dizaine de jours, le PSG pourrait penser à recruter au mercato hivernal.

Le PSG traverse une période délicate. Avec la blessure à la cheville de Khvicha Kvaratskhelia mercredi contre Newcastle (1-1), le club de la capitale pourrait se retrouver temporairement amoindri sur le front offensif, et cela pourrait avoir un impact direct sur le marché hivernal.

Romain Collet-Gaudin d’Eurosport souligne la situation : « Avec la blessure à la cheville de Kvaratskhelia, le PSG devrait avoir la bonne idée de recruter au moins un joueur offensif avant la fin de ce mercato. » Une remarque qui prend tout son sens au regard de l’indisponibilité annoncée de l’attaquant géorgien.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le PSG va-t-il céder à la tentation ?

Kvaratskhelia avait dû céder sa place dès la 22e minute contre Newcastle, remplacé par Désiré Doué, et les examens passés hier ont permis de lever les inquiétudes : pas de fracture, contrairement aux premières informations relayées par les médias géorgiens et confirmées par L’Équipe. Il s’agit finalement d’une entorse à la cheville droite. Le PSG a précisé dans son point médical que le joueur serait absent entre huit et dix jours.

Cette indisponibilité, même courte, intervient à un moment crucial de la phase retour et pourrait pousser le club à anticiper un renfort offensif avant la fin du mercato hivernal. L’objectif est clair : maintenir la profondeur et la qualité du banc offensif, et sécuriser les rotations, surtout en Ligue 1 et en Coupe d’Europe. Le PSG sait qu’un attaquant supplémentaire pourrait faire la différence pour finir l’hiver sans fragiliser son effectif. Les prochains jours pourraient donc être décisifs pour voir apparaître une recrue surprise sur le front offensif.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot