Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a livré une affiche brûlante pour le football français. Le PSG affrontera l’AS Monaco pour une place en huitièmes de finale, avec un match aller sur le Rocher et un retour au Parc des Princes. Un duel explosif entre deux clubs qui se connaissent par cœur… mais qui vont devoir se neutraliser sur la scène européenne.



Comme la saison passée, le PSG devra passer par la case barrages pour poursuivre son aventure européenne. Un scénario identique pour le Real Madrid, également concerné par ce tour intermédiaire, preuve que même les cadors ne sont plus à l’abri dans cette nouvelle formule de la Ligue des champions. Les rencontres aller se disputeront les 17 et 18 février, tandis que les matches retour auront lieu les 24 et 25 février.

Pour Paris, ce barrage face à Monaco ressemble à un piège parfait. Les hommes de Luis Enrique connaissent parfaitement les Monégasques, capables de coups d’éclat mais aussi de séquences de domination intense. Le match aller à l’extérieur pourrait s’avérer déterminant avant un retour sous pression au Parc.

Monaco prêt à jouer le mauvais rôle

L’AS Monaco n’a rien d’un outsider naïf. Habitué aux joutes européennes, le club de la Principauté sait que ce double affrontement représente une occasion unique de frapper un grand coup. Face au PSG, Monaco n’a jamais été impressionné, y compris ces dernières saisons en Ligue 1. En barrages, le contexte change, mais l’ambition reste intacte.

Pour les deux clubs français, l’enjeu est énorme. Une élimination à ce stade serait un échec majeur, tant sportivement qu’économiquement. Et le fait qu’un club tricolore soit forcément éliminé ajoute une pression supplémentaire.

Des barrages relevés partout en Europe

Le tableau complet des barrages promet un mois de février incandescent en Ligue des champions. Outre Monaco – PSG, plusieurs affiches attirent l’œil :

Benfica – Real Madrid

Bodø/Glimt – Inter

Qarabag – Newcastle

Galatasaray – Juventus

Club Bruges – Atlético de Madrid

Borussia Dortmund – Atalanta

Olympiacos – Bayer Leverkusen

Un programme dense, spectaculaire, et sans filet pour des clubs habitués aux sommets européens. Pour le PSG, ce barrage face à Monaco est déjà un test grandeur nature. Un rendez-vous qui dira beaucoup sur la solidité mentale et les ambitions réelles du club parisien cette saison. Bro, février s’annonce bouillant.