Le Paris FC s’apprête à frapper un énorme coup sur le marché des transferts. Aux portes de la relégation gue 1, le club francilien est en négociations avancées pour accueillir Ciro Immobile en provenance de Bologne. Un pari audacieux qui pourrait changer la donne dans la lutte pour le maintien, tout en affichant une ambition rare pour un promu.

Depuis le début du mercato hivernal, la cellule recrutement du Paris FC n’a qu’une obsession : renforcer un secteur offensif jugé trop timide, l’arrivée de Willem Geubbels, qui n’a inscrit que 3 buts en L1, n’ayant pas permis de décoller au classement. Face à ce constat, le Paris FC, quatorzième après la phase aller, s’apprête à frapper fort.

La piste menant à Mathys Tel a été étudiée sans succès, tout comme d’autres profils de jeunes joueurs déjà évoqués précédemment sur ce marché. C’est désormais la voie de l’expérience, de la relance et de l’audace qui s’impose, avec un nom qui fait instantanément frissonner les amateurs de calcio : Ciro Immobile. Selon Fabrizio, l’attaquant de Bologne est en route pour Paris.

Ciro Immobile : l’expérience au service du Paris FC

Immobile, 35 ans, c’est une trajectoire hors norme. Passé par la Lazio Rome où il a inscrit la bagatelle de 207 buts en 340 rencontres, l’avant-centre italien offre un palmarès et une expérience unique à une équipe qui en manque cruellement. Champion d’Europe en 2021 avec la Squadra Azzurra, quadruple meilleur buteur de Serie A, il reste considéré comme l’un des meilleurs renards des surfaces du football européen ces dix dernières années. Même si son passage à Besiktas puis à Bologne a semblé plus délicat, comme le rappelle son bilan actuel de 0 but en 9 matchs avec le club rossoblù, l’opportunité de relance à Paris s’annonce tentante pour un joueur de son pedigree.

207 buts à la Lazio, record historique

57 sélections et 17 buts avec l’Italie

Quatre titres de capocannoniere en Serie A

L’accord serait presque finalisé avec Bologne, visite médicale désormais en ligne de mire et discussions en bonne voie : tout semble réuni pour voir Immobile porter bientôt les couleurs du Paris FC. D’un point de vue financier, l’opération est maîtrisée : Immobile est sous contrat jusqu’en juin, et sa valeur a considérablement chuté à 2 M €. Cette probable arrivée, à la fois ambitieuse et calculée, s’affirme comme un formidable signal envoyé à la Ligue 1. Le PFC montre sa volonté de grandir et ose le pari de l’expérience pour y parvenir, misant sur l’orgueil d’un champion désireux de se relancer.