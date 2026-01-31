À LA UNE DU 31 JAN 2026
Paris FC – OM : la compo de De Zerbi dévoilée, avec une grande première

Par Laurent Hess - 31 Jan 2026, 09:00
Roberto De Zerbi a fait ses choix pour le déplacement à Paris, où l’OM sera sous pression après son naufrage européen.

« J’ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans car j’ai la passion, j’aime ça. Ce qui m’énerve, c’est la défaite. Ce n’est pas une question de passion mais d’impuissance. Ce sont des défaites qui vous marquent, mais les joueurs ont de grandes qualités humaines et sportives » : Roberto De Zerbi sera bien là ce soir pour le déplacement de l’OM sur la pelouse du Paris FC, malgré les rumeurs de départ.

Greenwood et Nwaneri associés

L’Italien, a fait ses choix pour la compo et il devrait évoluer selon L’Equipe en 4-2-3-1. Balerdi ne démarrera pas au contraire de Pavard, associé à Aguerd, avec Weah et Medina sur les côtés, Timber et Hojbjerg (capitaine) au milieu. De Zerbi devrait associer pour la première fois Greenwood, dans un rôle de 9 et demi, à Nwaneri, avec Paixao à gauche et Aubameyang en pointe. Gouiri ferait donc les frais de son mauvais match à Bruges (0-3), pour cette rencontre où l’OM sera sous pression. Encore plus après la victoire du RC Lens hier soir face au Havre (1-0).

OMParis FC

