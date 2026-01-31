FC Nantes Mercato : un ancien Canari va rejoindre Lafont et Chirivella au Panathinaïkos

Le mercato hivernal pourrait bien offrir une tournure inattendue à la carrière de Moussa Sissoko. Alors que le Panathinaïkos s’apprête à attirer l’ex-international français, un parfum d’Atlantique flottera sur Athènes, véritable terre d’accueil pour les joueurs passés par le FC Nantes.

Il y a un an, Pedro Chirivella a choisi l’exil grec pour échapper à l’instabilité du FC Nantes et viser le haut du tableau en championnat comme en Europa League. Ce pari, clairement gagnant, a rapidement attiré l’attention sur la Grèce, surtout depuis l’arrivée récente d’Alban Lafont, toujours sous contrat avec Nantes mais en quête de nouveau souffle, prêté au Panathinaïkos cet été.

Le club athénien façonne désormais un noyau à forte identité nantaise. Et le recrutement de Moussa Sissoko accélérerait encore cette mutation, donnant naissance à un trio francophone d’expérience.

Sissoko, un nouveau départ après le FC Nantes et Watford

Après une première partie de saison à Watford marquée par le manque de temps de jeu – 20 apparitions, seulement 8 fois titulaire –, Moussa Sissoko arrive à un tournant. À 36 ans, alors que son contrat arrive à terme dans six mois, l’heure est venue pour lui de rebondir. L’Angleterre ne lui offre plus la régularité espérée. Le défi grec ouvre, au contraire, la porte à une renaissance sportive, sous d’autres latitudes mais aux côtés de connaissances solides. Le mercato du Panathinaïkos, loin d’être seulement opportuniste, répond à une vraie logique : renforcer chaque ligne par des joueurs rodés aux joutes exigeantes. Sissoko, c’est un profil robuste, capable de se muer en leader de vestiaire comme sur le terrain. Sa polyvalence en milieu de terrain défensif, sa science du placement et son impact physique sont autant d’atouts qui manquaient à l’effectif grec, notamment depuis la montée en puissance de Chirivella dans l’entrejeu.

Âge : 36 ans

: 36 ans Poste : milieu défensif central

: milieu défensif central 20 matches disputés à Watford, 8 titularisations lors de la saison 2025/2026

Fin de contrat prévue en juin prochain

Un trio nantais bientôt réuni en Grèce

Rejoindre le Panathinaïkos, c’est viser la gagne immédiate. Au programme : lutte pour le titre en Super League, matches à haute intensité sur la scène européenne et, surtout, remise en question constante. Sissoko devra se battre pour s’imposer dans le onze, face à la concurrence déjà en place et avec l’arrivée récente de joueurs chevronnés comme Renato Sanches.

En pleine transition, le Panathinaïkos cherche à capitaliser sur les automatismes entre ses anciens Nantais pour accélérer l’intégration et retrouver le sommet de la Super League grecque.