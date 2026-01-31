À LA UNE DU 31 JAN 2026
ASSE – Boulogne-sur-Mer : Horneland prêt à une énorme surprise pour sa dernière compo !

Par Laurent Hess - 31 Jan 2026, 10:00
Eirik Horneland, qui devrait être remplacé sur le banc de l’ASSE par Philippe Montanier, va vivre son dernier match en tant qu’entraîneur des Verts ce soir face à Boulogne-sur-Mer. Et il pourrait réserver une compo surprise…

Quel sera l’accueil réservé par les supporters ce soir pour le match de l’ASSE face à Boulogne-sur-Mer ? On peut se le demander après les banderoles hostiles déployées par les Green Angels et les Magic Fans à L’Etrat suite au dernier revers des Verts à Reims (0-1). La défaite en Champagne, qui a fait glisser l’ASSE à la 5e place de la Ligue 2, son plus mauvais classement depuis le début de la saison, sera bien fatale à Eirik Horneland. L’Equipe le confirme ce samedi : le Norvégien sera remplacé par Philippe Montanier.

Avec El Jamali en 10 ?

Intronisé par Kilmer Sports il y a un peu plus d’un an pour succéder à Olivier Dall’Oglio, Horneland aura échoué dans sa mission : il n’a pu empêcher l’ASSE de se maintenir en L1 et n’a pas su trouver une continuité dans les résultats en L2 malgré un effectif sensé écraser son championnat. Pour son, dernier match dans le Chaudron, le Norvégien s’apprête selon Evect à innover : il pourrait en effet troquer son 4-3-3 pour un 4-2-3-1, avec un duo Tardieu-Moueffek devant la défense et le jeune El Jamali positionné en meneur de jeu, en soutien de Stassin, avec Boakye et Davitashvili sur les côtés. Ferreira et Annan récupèreraient leur place dans les couloirs défensifs, avec Nadé et Pedro en charnière centrale devant Larsonneur.

