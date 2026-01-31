À LA UNE DU 31 JAN 2026
[16:56]RC Lens Mercato : un titulaire de Sage a été recalé par un club de Ligue 1
[16:41]FC Nantes Mercato : Mwanga annonce son départ, les Canaris ripostent directement !
[16:20]PSG : Luis Enrique répond cash à Sage (RC Lens) et zappe complètement l’OM
[16:06]PFC – OM : la compo olympienne est tombée
[15:55]OM Mercato : Bakola arrive à Sassuolo, son transfert vire à l’imbroglio
[15:39]OL Mercato : Fonseca tient sa 3e recrue hivernale, c’est un très joli coup !
[15:00]FC Barcelone : les finances du Barça vont être boostées, Laporta fait une grande annonce Mercato
[14:30]FC Nantes : l’équipe type de Kantari avec les recrues hivernales
[14:00]PSG : Al-Khelaïfi veut frapper fort en Asie
[13:20]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior fait rebondir le feuilleton Jacquet, le RC Strasbourg s’étrangle !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PFC – OM : la compo olympienne est tombée

Par Raphaël Nouet - 31 Jan 2026, 16:06
💬 Commenter
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, en conférence de presse.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Trois jours après la désillusion brugeoise, l’OM est de nouveau sur le pont pour la 20e journée de Ligue 1. Voici le onze choisi par Roberto De Zerbi pour affronter le Paris FC à Jean-Bouin.

Il s’en est passé, des choses, depuis la raclée brugeoise (0-3), mercredi soir ! Après cette soirée cauchemardesque, au terme de laquelle l’OM a été éliminé de la Champions League alors qu’il avait plus de 94% de chances de se qualifier pour les play-offs au coup d’envoi, Roberto De Zerbi a été annoncé sur le départ, puis non, puis peut-être, puis pas du tout. Et des tensions entre Medhi Benatia, Pablo Longoria et les cadres du groupe ont fuité dans la presse. La crise couve à Marseille, qui a besoin d’une victoire cet après-midi à Jean-Bouin, pour la mettre entre parenthèses. Surtout que Lens a repris huit points d’avance en s’imposant face au Havre (1-0) hier à Bollaert.

Déçu par ses joueurs à Bruges, Roberto De Zerbi a-t-il bouleverser son équipe ? A-t-il sanctionné ses cadres défaillants ? Sa composition a forcément changé par rapport à mercredi, mais il le fait à chaque match depuis le début de la saison. C’est surtout la proportion de changements qui était scrutée pour voir à quel point l’Italien voulait taper fort après l’humiliation en C1. Voici le onze qu’il a choisi.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

OM : Rulli – Weah, Balerdi, Aguerd, Medina – Timber, Hojbjerg – Nwaneri, Greenwood, Paixao – Aubameyang.

On constate que de révolution, il n’y a point eu. Murillo sort du onze, mais c’était attendu. Les recrues Timber et Nwaneri, pas qualifiées pour la C1, sont là, comme face à Lens. La seule petite surprise est la titularisation de Pierre-Emercik Aubameyang à la place d’un Amine Gouiri qui tirait un peu la langue ces derniers temps, à force d’accumuler les rencontres après trois mois d’absence…

https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2017615268747366482?s=20

OMParis FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, Paris FC