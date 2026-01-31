Trois jours après la désillusion brugeoise, l’OM est de nouveau sur le pont pour la 20e journée de Ligue 1. Voici le onze choisi par Roberto De Zerbi pour affronter le Paris FC à Jean-Bouin.

Il s’en est passé, des choses, depuis la raclée brugeoise (0-3), mercredi soir ! Après cette soirée cauchemardesque, au terme de laquelle l’OM a été éliminé de la Champions League alors qu’il avait plus de 94% de chances de se qualifier pour les play-offs au coup d’envoi, Roberto De Zerbi a été annoncé sur le départ, puis non, puis peut-être, puis pas du tout. Et des tensions entre Medhi Benatia, Pablo Longoria et les cadres du groupe ont fuité dans la presse. La crise couve à Marseille, qui a besoin d’une victoire cet après-midi à Jean-Bouin, pour la mettre entre parenthèses. Surtout que Lens a repris huit points d’avance en s’imposant face au Havre (1-0) hier à Bollaert.

Déçu par ses joueurs à Bruges, Roberto De Zerbi a-t-il bouleverser son équipe ? A-t-il sanctionné ses cadres défaillants ? Sa composition a forcément changé par rapport à mercredi, mais il le fait à chaque match depuis le début de la saison. C’est surtout la proportion de changements qui était scrutée pour voir à quel point l’Italien voulait taper fort après l’humiliation en C1. Voici le onze qu’il a choisi.

OM : Rulli – Weah, Balerdi, Aguerd, Medina – Timber, Hojbjerg – Nwaneri, Greenwood, Paixao – Aubameyang.

On constate que de révolution, il n’y a point eu. Murillo sort du onze, mais c’était attendu. Les recrues Timber et Nwaneri, pas qualifiées pour la C1, sont là, comme face à Lens. La seule petite surprise est la titularisation de Pierre-Emercik Aubameyang à la place d’un Amine Gouiri qui tirait un peu la langue ces derniers temps, à force d’accumuler les rencontres après trois mois d’absence…