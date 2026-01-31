PSG : Luis Enrique répond cash à Sage (RC Lens) et zappe complètement l’OM

Le duel à distance entre le PSG et le RC Lens s’enflamme : alors que Pierre Sage a refroidi l’emballement pour un sacre lensois, Luis Enrique refuse la prudence et durcit le ton. À l’heure où la course au titre se resserre, la joute verbale met l’électricité avant même le rendez-vous décisif à Strasbourg.

Sage tempère sur les ambitions de titre

Interrogé sur la dynamique impressionnante des Sang et Or après la nouvelle victoire face au Havre vendredi soir (1-0), Pierre Sage a joué la carte de l’humilité. Pour l’entraîneur du RC Lens, pas question d’enflammer les supporters : « Aujourd’hui, on a la chance d’être dans ce statut-là, mais je ne pense pas qu’on puisse se battre sur le long terme avec le PSG. » Malgré dix victoires sur les onze dernières rencontres, le technicien préfère calmer le jeu et maintenir la pression sur l’ogre parisien.

Luis Enrique recadre : « Il y a Lens et il y a nous »

Face à cette déclaration, Luis Enrique n’a pas tardé à réagir. Pour le coach du Paris Saint-Germain, l’époque du PSG seul au sommet est révolue. « C’est clair ! Le classement est clair ! Il y a Lens et il y a nous. Nous sommes dans la même ligne. Ce qui a changé, c’est Lens » lance-t-il, incisif. Sans pour autant parler de l’OM, qui n’a peut-être pas dit son dernier mot. En effet, au soir de la 20e journée, les Olympiens ne comptaient que 7 points de retard sur Paris. Un écart certain mais pas non plus colossal, surtout avec un Classique qui se profile bientôt.

Luis Enrique insiste sur la menace nordiste : « Il a gagné 10 des 11 derniers matchs. Nous, nous sommes pareils. J’aime la pression ! » Un message limpide à ses joueurs : la bataille pour le titre s’annonce encore plus intense, et la démonstration doit arriver dès le déplacement à Strasbourg.

La course au sommet relancée : Paris ne veut rien lâcher

Sous l’impulsion de Lens, la Ligue 1 s’offre un scénario inédit. Paris, longtemps intouchable, sent désormais le souffle des Lensois dans son dos. Pour Luis Enrique, cette lutte à couteaux tirés est un nouveau moteur : « Nous sommes habitués à ce type de pression et nous devrons le démontrer à Strasbourg. »

Le rendez-vous à la Meinau devient crucial pour ne pas laisser filer de points, tant chaque faux pas peut coûter cher dans un sprint final où chaque détail compte.

Bataille psychologique et tension maximale

Entre l’ambition froide de Sage et la confiance affichée par Luis Enrique, la guerre des mots électrise la course au titre. Les deux entraîneurs s’envoient des messages, mais c’est bien sur la pelouse que tout se jouera – avec, dans l’ombre, cette question : Lens peut-il poursuivre sa série de rêves, ou Paris fera-t-il valoir son statut ?

La lutte PSG-Lens n’a jamais été aussi brûlante cette saison. Chacun avance avec ses certitudes, ses doutes, et un championnat plus ouvert que jamais.