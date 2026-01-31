AS Monaco – Stade Rennais (4-0) : les Rouge et Noir se font détruire en Principauté !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Samedi soir en Ligue 1, le Stade Rennais a vécu une longue soirée difficile à Monaco, s’inclinant lourdement 4-0 contre l’ASM. Une défaite qui met en lumière les limites actuelles des Bretons face à une formation monégasque piquée dans son orgueil, mais surtout révèle les difficultés rennaises à exister face à des adversaires regroupés et agressifs.

Un début de match timide mais plein d’espoirs

Dès l’entame, Rennes n’a pas réussi à imposer son rythme. Malgré quelques intentions de construction, l’équipe d’Habib Beye a laissé Monaco prendre le jeu à son compte. La première réalisation est intervenue avant la pause : Ansu Fati conclut une combinaison rapide, mettant Rennes en difficulté dès la 33ᵉ minute.

Cette ouverture du score a eu un effet psychologique important : les Rennais ont cherché à réagir, mais la manque de précision dans le dernier geste et des pertes de balle trop fréquentes ont empêché toute véritable offensive structurée.

Une seconde période à sens unique

Au retour des vestiaires, Monaco a rapidement doublé la mise par Maghnes Akliouche, qui a profité d’un contre breton mal maîtrisé. Rennes, déjà en difficulté, n’a pas su répondre et a vu ses espoirs s’amenuiser encore davantage lorsqu’un penalty potentiel en sa faveur a été annulé pour hors-jeu (71ᵉ).

Dans la foulée, l’attaque monégasque a enfoncé le clou : un troisième but puis un quatrième, signé Stanis Idumbo dans le temps additionnel, ont transformé le score en une correction sans appel (4-0).

Les enseignements pour Rennes

Pour le SRFC, cette défaite pose plusieurs questions :

L’efficacité offensive : Rennes a manqué de mordant et de justesse dans les zones décisives, malgré une bonne volonté collective. Leur attaque n’a pas réussi à mettre en difficulté une défense monégasque bien organisée.

: Rennes a manqué de mordant et de justesse dans les zones décisives, malgré une bonne volonté collective. Leur attaque n’a pas réussi à mettre en difficulté une défense monégasque bien organisée. La solidité défensive : encaissant quatre fois, le bloc breton n’a pas trouvé de solutions pour ralentir les contres adverses ni pour résister à la pression.

: encaissant quatre fois, le bloc breton n’a pas trouvé de solutions pour ralentir les contres adverses ni pour résister à la pression. La confiance : après une série de trois matchs sans victoire, les Rennais repartent frustrés d’un déplacement où ils avaient l’occasion de grappiller des points importants.

Un bilan préoccupant pour les Bretons

Cette lourde défaite à Monaco signifie, pour Rennes, un coup d’arrêt dans la course vers les places européennes. Avant de rencontrer l’OM pour le choc en Coupe de France et le RC Lens et Ligue 1, le club devra absolument retrouver de la cohésion et des automatismes offensifs pour ne pas s’enliser dans le ventre mou du classement.