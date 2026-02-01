OM : Rulli pose problème, De Zerbi perd patience

Fautif hier lors du match nul concédé face au Paris FC (2-2), Geronimo Rulli n’a pas vraiment été défendu par Roberto De Zerbi à l’issue de la rencontre. La confiance de l’Italien envers le portier numéro 1 de l’OM serait-elle épuisée ?

Trois jours après la cruelle élimination en Ligue des champions, l’OM a concédé le match nul sur la pelouse du Paris FC (2-2) ce samedi à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. En tête avec deux buts d’avance à la 80e minute, les Phocéens ont vécu une nouvelle fin de match et Geronimo Rulli a confirmé sa mauvaise passe. Sa sortie au poing ratée sur laquelle il a boxé Marshall Munetsi a provoqué le penalty de l’égalisation parisienne dans le temps additionnelle. Une boulette qui fait suite à sa mauvaise prestation lors de la défaite en Ligue des champions à Bruges (0-3).

De Lange a un bon coup à jouer à l’OM

Désabusé en conférence de presse, Roberto De Zerbi a eu des mots forts pour son gardien. « Je ne sais pas si Rulli, à 32 ans, manque de confiance en lui, c’est un problème grave pour lui. Je pense qu’il n’a commis que deux erreurs, comme nous en commettons tous, mais je ne pense pas que ce soit un manque de confiance. Sinon, ce serait grave, car si Rulli, qui a 32 ans, perd confiance en lui à cause de deux erreurs… Alors nous devrions nous inquiéter », a lancé le coach italien. Difficile de savoir si Rulli a épuisé la confiance de son coach, mais celui-ci est apparu agacé, contrarié. Il faut dire que sa prestation d’hier est lourde de conséquences : elle a fait perdre deux points et l’OM se retrouve à sept points du RC Lens, leader provisoire, alors que l’OL peut revenir à hauteur de la 3e place en cas de succès contre le LOSC (15h). Mardi contre Rennes en 8e de finale de la Coupe de France, De Zerbi pourrait faire tourner et donner sa chance à Jeffrey de Lange. Et si le Néerlandais donne satisfaction, qui sait s’il ne sera pas reconduit face au PSG dès dimanche prochain ?