Revue de presse : Messi vers l’Arabie saoudite, le LOSC s’active pour la fin du mercato, le Stade Rennais laminé avant l’OM !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Paris FC : le gros coup Ciro Immobile officialisé

Ciro Immobile, attaquant italien de 35 ans et ancien joueur de clubs prestigieux comme la Lazio, la Juventus, le Borussia Dortmund ou Séville, a rejoint le Paris FC ce dimanche. Il signe jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour un an supplémentaire. Après une période difficile à Bologne (blessure de deux mois et seulement 9 matches joués), Immobile apporte son expérience, son caractère et son sens du but à l’équipe. International italien (57 sélections, 17 buts) et champion d’Europe 2021, il avait marqué 15 buts en 30 matches avec Besiktas en 2024-2025.

LOSC : ça part dans tous les sens en attaque

Face aux blessures de Hamza Igamane, Osame Sahraoui, ou encore Mbappé (crainte d’une fin de saison), le LOSC cherche à renforcer son attaque dans les dernières heures du mercato. Selon Foot Mercato, le club s’intéresse notamment à l’ailier marocain Othmane Maamma, récent meilleur joueur de la Coupe du monde U20, et à Jesurun Rak-Sakyi, prêté par Crystal Palace à Rizespor mais de retour depuis décembre. Mais ce n’est pas tout : le club s’intéresserait aussi à Juan, un attaquant brésilien de 23 ans évoluant à Göztepe en Turquie (4e de Super Lig), sous contrat jusqu’en 2029. Cette saison, Juan a marqué 6 buts et délivré 4 passes décisives en 19 matchs.

OGC Nice : une belle offre pour Boudaoui

Hicham Boudaoui (26 ans), auteur d’une CAN réussie avec l’Algérie, fait l’objet d’une offre de Galatasaray pour un prêt payant avec option d’achat autour de 15 M€, selon Foot Mercato. L’OGC Nice discute actuellement, partagé entre l’importance sportive du milieu de terrain et l’opportunité financière que représente cette proposition, alors que le joueur est sous contrat jusqu’en 2027. Mais les discussions sont difficiles, et Galatasaray cible également Soungoutou Magassa (21 ans), ancien de Monaco.

Angers SCO : un 5e départ cet hiver ?

Le jeune latéral gauche malien U23, Dan Sinaté (19 ans), est suivi par les Young Boys de Berne en Suisse. Le club suisse cherche un remplaçant après la blessure de Jaouen Hadjma à la CAN 2025, et un prêt de Sinaté jusqu’à la fin de la saison est à l’étude. Cette saison, il n’a fait que quelques apparitions sur le banc du SCO en Ligue 1. Il s’agirait du 5e départ cet hiver à Angers, après ceux de Kalumba, Allevinah, Chérif et Abdelli.

RC Strasbourg : Rayane Messi vers l’Arabie saoudite

Rayane Messi, jeune attaquant de 18 ans formé à Strasbourg, devrait quitter le club pour rejoindre Neom en Arabie saoudite sous forme de prêt avec option d’achat, selon L’Équipe. Prêté cette saison à Pau (Ligue 2), où il a disputé 14 matchs pour 2 buts, Messi s’était fait remarquer à Dijon avant de rejoindre Strasbourg en août 2024. Le départ du jeune joueur laisse donc Strasbourg devoir se passer de l’un de ses espoirs offensifs.

FC Metz : Bouna Sarr a signé

Selon FM, Bouna Sarr, libre depuis la fin de son contrat avec le Bayern Munich en juin 2024, s’est engagé avec le FC Metz jusqu’à la fin de la saison. Âgé de 34 ans, le latéral sénégalais s’entraînait avec le club depuis l’automne et a convaincu le staff par son sérieux et sa condition physique. Il sera rapidement intégré au groupe. Après un passage difficile au Bayern, il tentera de se relancer et d’aider Metz, dernier de Ligue 1, dans la course au maintien.

OL : Diawara vers un nouveau prêt ?

Encore selon FM, l’OL négocie avec le Genoa pour Mahamadou Diawara, actuellement prêté à Antwerp. Le club italien propose un prêt payant de 250 000 € avec option d’achat à 3 M€, une offre qui séduit le joueur. Brøndby est aussi intéressé avec une proposition similaire, ce qui pourrait accélérer la décision de Lyon sur l’avenir du milieu de terrain.

Stade Rennais : un problème bien identifié avant l’OM

Alors que le Stade Rennais a explosé samedi à Monaco (0-4), Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots pour analyser cette lourde défaite. « Je suis très énervé après le match de Rennes. Cette équipe n’amène aucun danger offensif. Habib Beye est en train de s’endormir dans son système de jeu », a-t-il affirmé sur RMC Sport. Journaliste à TVR, Vincent Simmoneaux n’a pas non plus fait dans le détail à la veille du choc à Marseille en 8es de finale de la Coupe de France (21h10) : « Prestation affligeante de ce SRFC honteux et avec un déficit de talent incroyable. Milieu transpercé, attaque atone et défense naïve. La quête de l’Europe demande beaucoup d’autres choses. Personne, mais alors personne à sortir de cette faillite. »