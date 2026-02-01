LOSC : après la défaite face à l’OL, Genesio envoie tout valser !

Ce dimanche soir à Lyon, c’est un Bruno Genesio dépité et sans filtre qui s’est présenté devant les micros après la nouvelle défaite de son LOSC (0‑1) sur la pelouse de l’OL. S’il a reconnu que ses joueurs avaient donné « 100 % », l’entraîneur lillois n’a pas caché sa frustration, ni son analyse sans concession de la situation actuelle du club nordiste.

« On aurait mérité au moins le nul, mais on a joué trois matches contre l’OL cette saison (trois défaites) », a lancé Genesio au micro de Ligue 1+. « Dans l’état actuel des choses, il faut revoir nos ambitions, tout simplement. » Des mots qui sonnent comme un constat amer après une série de confrontations difficiles face à un adversaire qui devient une vraie bête noire pour lui depuis son arrivée. Avec cette déclaration, Genesio semble bel et bien envoyer valser une qualification en Ligue des Champions, alors que son équipe compte 7 points de retard sur le top 4.

Un revers qui soulève des doutes

L’ancien coach lyonnais n’a pas mâché ses mots : dans l’état actuel de l’équipe, viser les trois premières places — l’objectif clairement affiché par le club — n’est plus réaliste. Selon lui, le LOSC manque cruellement de dangerosité offensive, une faiblesse qui coûte cher face à des équipes bien organisées.

« On ne peut pas ambitionner de jouer les trois premières places, c’est l’objectif du club. » Ces propos tranchants révèlent une inquiétude persistante autour de l’efficacité devant le but, malgré une possession parfois intéressante et des efforts louables de la part des joueurs.

Le mercato comme dernier recours ?

Pointant du doigt le manque de mordant de son attaque, Genesio a clairement laissé entendre que le mercato d’hiver devait être le moment pour renforcer cet aspect, en particulier si Lille veut réellement prétendre à des places européennes à la fin de la saison.

Cette déclaration survient alors que le club est à quelques heures de la fermeture du marché des transferts, un timing qui met une pression supplémentaire sur les dirigeants pour trouver des renforts capables d’apporter du réalisme et de la percussion offensive avant lundi soir.