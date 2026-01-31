LOSC Mercato : Genesio réclame un attaquant et rêve… d’Endrick (OL)

À l’approche du choc face à Lyon, Bruno Genesio veut bousculer le mercato hivernal du LOSC. L’entraîneur lillois rêve d’un renfort offensif capable de transformer le destin de ses Dogues, à l’image du phénomène Endrick qui brille déjà sous le maillot lyonnais. Un espoir qui devient urgence dans un contexte sous pression.

Genesio vise un renfort à la Endrick

La référence est toute trouvée : à Lyon, Endrick, jeune attaquant brésilien venu du Real Madrid, a eu un impact immédiat. Décisif dès sa première apparition en Ligue 1, il a déjà inscrit trois buts et délivré une passe décisive en trois matchs (179 minutes jouées, 40 % de contribution aux buts lyonnais). De quoi donner des idées à Genesio, lucide sur ses besoins : “On rêve tous d’avoir un renfort comme ça qui permette à l’équipe d’être encore plus performante”, a-t-il lancé en conférence, soulignant la nécessité de recruter un joueur explosif et imprévisible, modèle incarné par Endrick à l’OL. À la veille de retrouver cet adversaire et son buteur star, la barre est fixée très haut côté lillois.

Le LOSC dans le doute avant OL : urgence au mercato

Le constat est implacable : Lille reste sur trois défaites consécutives en Ligue 1, glissant à la cinquième place (32 points) et voyant Lyon s’installer sur la marche supérieure (4e, 36 points). Ce déplacement s’annonce brûlant : les Dogues, déjà battus deux fois cette saison par leur rival, ont besoin d’un sursaut offensif. Entre blessures et suspensions, le secteur attaque manque cruellement d’étincelle depuis plusieurs semaines. Dans cette course au rebond, l’arrivée d’un buteur au profil décisif n’a sans doute jamais été aussi pressante. Pour Genesio, chaque minute du marché compte : “Le temps est compté…”.

Quelle stratégie pour le club ?

La fin du mercato approche à grands pas. Entre calendrier serré et complexité des négociations, la marge de manœuvre est réduite. Seul un nom circule avec insistance : Jhon Duran (22 ans, Fenerbahçe). L’attaquant colombien cristallise les attentes alors que Genesio espère un coup d’accélérateur final pour densifier un effectif mis à mal. Le technicien lillois, loin de se décourager, sait que le club doit frapper vite : “Ce qui est important, c’est d’avoir un joueur qui renforce l’équipe.”.

Avant de défier Lyon et son Endrick imprévisible, le LOSC joue bien plus qu’un simple match. Le club du Nord sait qu’une arrivée lors des dernières heures du mercato peut tout changer… Et l’heureux élu se nomme peut-être Jhon Duran.