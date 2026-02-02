À LA UNE DU 2 FéV 2026
[12:27]OM Mercato : le message explosif de Murillo après les rumeurs de départ ! 
[12:16]ASSE : Montanier arrive, Kilmer hausse le ton !
[12:00]PSG Mercato : coup dur pour l’OM, Paris va offrir une recrue à l’OL ! 
[11:46]FC Nantes Mercato : Kantari prêt à piquer une recrue au LOSC ! 
[11:16]ASSE Mercato : Montanier met déjà les joueurs au pied du mur, le club annonce des renforts !  
[11:00]Revue de presse : Messi vers l’Arabie saoudite, le LOSC s’active pour la fin du mercato, le Stade Rennais laminé avant l’OM !
[10:45]FC Nantes : Kita a relancé 3 dossiers pour finir le Mercato en boulet de canon ! 
[10:22]FC Barcelone Mercato : la première recrue de l’été 2026 déjà bouclée, c’est une énorme surprise ! 
[09:50]OM Mercato : et maintenant, Benatia s’attaque à un Japonais bourreau du PSG ! 
[09:30]OM Mercato : Nnadi et Abdelli à Marseille, l’Algérien livre ses premiers mots !
RC Lens Mercato : Leca a détourné une recrue promise à Paris ! 

Par Bastien Aubert - 2 Fév 2026, 09:00
Jean-Louis Leca (RC Lens)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Dans les petits papiers du Paris FC, Allan Saint-Maximin va finalement s’engager en faveur du RC Lens après avoir été convaincu par Jean-Louis Leca. 

Alors que le Paris FC pensait tenir une recrue de choix, Allan Saint-Maximin est bel et bien sur le point de s’engager avec le RC Lens. Un retournement de situation de dernière minute, rendu possible grâce à l’intervention décisive de Jean-Louis Leca, qui a su convaincre le joueur de rejoindre le projet sang et or.

Selon Marc Mechenoua, journaliste de Goal, tout est désormais en place. « Allan Saint-Maximin est actuellement à Lens pour conclure les derniers détails de son contrat avec les Sang et Or. Le Paris FC a également tenté sa chance dans ce dossier. » Une information qui confirme l’avancée très concrète des discussions.

Leca, l’arme fatale de Lens

Dans l’ombre, Leca a encore joué un rôle clé. Proche des joueurs et très impliqué dans la construction du projet lensois, l’ancien gardien a su vendre la vision du club, son identité et son environnement. Un discours qui a fait mouche auprès de Saint-Maximin, séduit par la ferveur de Bollaert et la stabilité sportive du RC Lens. Le Paris FC, pourtant bien positionné ces derniers jours, voit donc le dossier lui filer entre les doigts. Le RC Lens a profité de son image, de son ambition et de son timing pour passer devant au moment décisif.

Un coup fort sur le mercato

Si l’opération se confirme dans les prochaines heures, le RC Lens réalisera un joli coup sur le marché. Attirer un profil comme Allan Saint-Maximin, très convoité et suivi par plusieurs clubs, en dit long sur l’attractivité retrouvée du club artésien. Encore une fois, Lens a su se montrer discret, efficace… et décisif. Et pendant que Paris regardait, les Sang et Or ont agi.

