OM, RC Lens, PSG, OL : ils sont dans l’équipe type de la 20e journée de L1

Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se plonger dans l’équipe type de la 20e journée de Ligue 1 concoctée par le quotidien L’Équipe.

Vainqueur du Havre en lancement de cette 20e journée de Ligue 1 (1-0), le RC Lens a relevé la tête après avoir sombré à Marseille le week-end précédent (1-3). Avec une passe décisive, Mathieu Udol a brillé à Bollaert et fait partie de cette équipe type.

Nartey signe ses débuts à l’OL

De son côté, l’OL s’est aussi imposé à domicile devant le LOSC (1-0) grâce au premier but de Noah Nartey sous ses nouvelles couleurs, ce qui lui vaut aussi sa présence dans ce onze prestigieux. Il en va de même pour Mason Greenwood, auteur d’un but et d’une passe décisive pour l’OM face au Paris FC (2-2).

Safonov ne s’arrête plus au PSG

Enfin, que dire de Matvey Safonov ? Remplaçant en début de saison, le gardien russe du PSG s’installe petit à petit devant Lucas Chevalier et a détourné un nouveau penalty hier à la Meinau pour offrir la victoire aux siens contre le RC Strasbourg (2-1). Du grand art.