L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, estime que l’OM montrera son meilleur visage, demain, pour le 8e de finale de Coupe de France au Vélodrome. Mais lui prépare des surprises aux Phocéens.

Ce sont deux équipes meurtries qui s’affronteront demain au Vélodrome. L’OM parce qu’il reste sur une semaine terrible, entre le 0-3 à Bruges synonyme d’élimination de la Champions League puis le 2-2 face au Paris FC après avoir mené 2-0 jusqu’à la 82e, le Stade Rennais parce qu’il en a pris quatre à Monaco. Et qu’il connaît, en plus, un début d’année franchement décevant. Interrogé sur la possible crise qui guette son adversaire, Habib Beye a assuré que l’OM montrerait son meilleur visage demain.

« Nous nous attendons à la meilleure version de l’OM, c’est un beau défi pour nous »

« Je m’attends au meilleur. J’ai l’impression que le contexte aime ça, cette adversité. L’effectif marseillais est exceptionnel et il n’y a pas mieux en Ligue 1 après le PSG. Le soutien du public est une force immense pour eux, on sait qu’on va subir dans un contexte qui peut être négatif pour eux mais qui peut tourner aussi très vite. Nous nous attendons à la meilleure version de l’OM, c’est un beau défi pour nous. »

Beye maintient le flou autour de la participation de Valentin Rongier à ce match face à ses anciennes couleurs et annonce des changements : « C’est un casse-tête intéressant. J’ai parlé de changements, je n’aime pas non plus faire des rotations trop importantes sur l’équilibre de l’équipe. Par moments, nous sommes obligés de le faire plus que d’habitude, et également en termes d’animation, de système. Je ne sais pas si c’est le match parfait pour le faire. Ce qui est sûr, c’est qu’on aura une animation différente ».