Le FC Nantes vient d’annoncer le prêt jusqu’à la fin de la saison du défenseur strasbourgeois Abakar Sylla (23 ans). Retourné en Alsace, Junior Mwanga, lui, s’est excusé.

En ce début de soirée, le journaliste d’Ouest-France, David Phelippeau, a écrit sur X : « À moins d’une énorme surprise dans les deux heures, mercato du FC Nantes clos. On va néanmoins rester prudent mais c’est la grosse tendance… ». Eh bien, l’énorme surprise s’est produite, puisque le FC Nantes a officialisé l’arrivée en prêt du défenseur central strasbourgeois Abakar Sylla (23 ans). Peut-être une façon, pour les Alsaciens, de se faire pardonner l’épisode Mwanga.

6 arrivées et 5 départs

D’ailleurs, Mwanga, qui est donc retourné à Strasbourg, non sans avoir provoqué une polémique puisqu’il a annoncé que son prêt était cassé alors même que les deux clubs ne s’étaient pas mis d’accord. Une attitude qui a agacé chez les Canaris. Le milieu a publié un message ce lundi pour s’excuser : « Ces derniers jours, mon nom a été associé à des choses qui ne reflètent pas ce que je suis. J’ai réagi dans l’émotion et je reconnais que j’ai fait une erreur. Je tiens à présenter mes excuses sincères au FC Nantes, à ses joueurs et à ses supporters. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de la saison, et espère sincèrement voir ce club historique se maintenir ».

L’arrivée de Sylla clôture un mois de janvier des Canaris particulièrement animé. Forcément inquiets par la première partie de saison catastrophique de leur équipe, les dirigeants nantais ont procédé à un vaste remaniement de l’effectif, faisant venir six joueurs (Machado, Cabella, Sissoko, Guilbert, Kaba et donc Sylla), plus Ganago de retour de prêt, et en en faisant partir cinq (Benhattab, Hong, Lahdo, Mwanga, Kwon), dont tous les prêtés de l’été !