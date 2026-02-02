À LA UNE DU 2 FéV 2026
[21:15]Stade Rennais Mercato : Zabiri est rouge et noir
[20:43]RC Lens Mercato : bip bip Saint-Maximin officialisé
[20:21]ASSE Mercato : Le Cardinal, c’est fait !
[19:46]OM Mercato : Bakola file à Sassuolo pour 12 M€, retour à l’envoyeur pour O’Riley
[19:31]ASSE Mercato : c’est officiel pour Paalberg
[19:23]RC Lens Mercato : un départ tombe à l’eau, Cristiano Ronaldo impliqué
[19:06]OM Mercato : c’est officiel pour Garcia, 13 M€ tombent du ciel !
[18:54]ASSE Mercato : Soumahoro officiellement vert !
[18:32]FC Nantes Mercato : une arrivée surprise, Mwanga s’excuse
[18:18]OL Mercato : Yaremchuk est lyonnais !
OM Mercato : c’est officiel pour Garcia, 13 M€ tombent du ciel !

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 19:06
💬 Commenter
Ulisses Garcia à l'échauffement avec un match de l'OM.
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Le latéral gauche Ulisses Garcia, sur lequel Roberto De Zerbi ne comptait pas, est prêté à Sassuolo, qui a décidé d’activer l’option d’achat d’Ismaël Koné, d’un montant de 13 M€ !

Les officialisations s’enchaînent à l’Olympique de Marseille ! Après le prêt du jeune Keyliane Abdallah au Nastic de Tarragone, après l’arrivée d’Himad Abdelli en provenance du SCO d’Angers, voici le prêt d’Ulisses Garcia à Sassuolo. Recruté il y a deux ans alors que le club était à la dérive, le Suisse a rendu de bons services. Bien que limité, il a toujours été exemplaire dans l’attitude et l’investissement. Mais Roberto De Zerbi ne comptait clairement pas sur lui, ni l’été dernier, ni cet hiver. Un départ était le mieux pour lui et c’est dans le Calcio qu’il va tenter de rebondir.

La vente de Koné tombe à point nommé !

Le départ de Garcia permet à l’OM d’alléger sa masse salariale tout en dégraissant son effectif et ce n’est pas la seule bonne nouvelle arrivée de Sassuolo aujourd’hui ! Fabrizio Romano assure en effet que le club vert et noir a décidé de lever l’option d’achat pour Ismaël Koné ! Le milieu canadien a été un gros flop à Marseille, où il est arrivé à l’été 2024. Il avait été prêté à Rennes dès janvier 2025, après une altercation avec De Zerbi. Envoyé en Italie durant l’été, il s’y épanouit (21 matches, 4 buts). Ce transfert permet à l’OM de récupérer 13 M€, soit un peu plus que le montant investi pour l’arracher à Watford (12 M€). Avec les deux prêts payants, les Phocéens ont même récupéré 16,5 M€ au total.

Ces 13 M€ tombent à point nommé car un nouvel exercice déficitaire était annoncé à Marseille, malgré la participation à la Champions League.

